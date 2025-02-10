林試所首推6原生樹種綠化都市 四季皆能欣賞

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）綠化景觀強調栽種原生種植物，歸納多年調查、栽植經驗，林試所今天表示，特別推薦山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹及鵝掌柴等6樹種，四季皆能觀賞、耐病蟲害。

優質都市規劃須有綠地、行道樹，農業部林業試驗所發布資訊指出，經由林試所研究員楊正釧歸納多調查與育苗栽植經驗，特別推薦6種原生樹木。

林試所所長曾彥學並說，這6種樹木除具有賞葉、花、果及樹型等美觀價值，開花產蜜特性良好，可滿足昆蟲對花朵蜜粉的需求，又易繁殖培育、栽植，且適合生長在都市高溫潮濕環境，也不妨礙市民生活等特性。

順著開花時序，首先是山櫻花，又名緋寒櫻，花期在12月到隔年3月，嚴冬裡開花，其花蜜受昆蟲及鳥類喜愛，除已廣植在平地至中海拔山區，好養易種，並適合生長在都市環境。

其次是台灣梭羅樹，花期在3月到5月，淡淡清香總會吸引蜂蝶吸蜜採粉，是典型的蟲媒花。冬天落葉展現蕭瑟的樹形枝椏，初春吐出紅色新芽，清明時節滿樹翻白花團，秋冬枝頭會掛滿造型奇特的五稜形蒴果。

再者是杜英，花期在5月到8月，樹型優美，樹冠中常點綴些許紅葉，花季時，天一破曉就能吸引昆蟲採蜜，且果實為冬季野生動物糧食，兼具景觀與生態功用。

接著是台灣海桐，花期在6月到9月，是訪花昆蟲種類最多的樹種之一，易繁殖、栽種，且樹型美麗、樹葉茂密油亮深綠、花香濃郁，橘紅色果串也是外型搶眼。

台灣欒樹的花期則在後續的8月到10月，會隨著季節轉變呈現翠綠、鮮黃、粉紫紅、褐等色彩變化，別名「四色木」，美麗、易栽培管理，名列世界著名的綠化樹種。

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然後是鵝掌柴，又名鴨腳木、江某，花期在11月到隔年1月，具葉型特殊、樹幹挺直、側枝稍層次感等觀賞性。

林試所副所長吳孟玲告訴中央社記者，林試所已設置「全國樹種資訊中心」平台，依據北、中、南、東4區，以及校園、行道樹、公園、濱海、山區、都會區等不同需求、條件，推薦適合栽種樹種。（編輯：陳政偉）1140210