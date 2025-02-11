加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
首頁 / 生活

課程分類比作咖啡 清大：優異生偏好挑戰「濃縮」

2025/2/11 15:58（2/11 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立清華大學以「咖啡分類法」分析2016至2023年逾2萬多門專業課程，發現成績優異學生更偏好選修需投入較多時間、具挑戰性的「濃縮」或「美式」課程。清大校長高為元（左3）、清大校研中心主任區國良（右2）等人11日召開記者會分享這項研究成果。中央社記者魯鋼駿攝 114年2月11日
國立清華大學以「咖啡分類法」分析2016至2023年逾2萬多門專業課程，發現成績優異學生更偏好選修需投入較多時間、具挑戰性的「濃縮」或「美式」課程。清大校長高為元（左3）、清大校研中心主任區國良（右2）等人11日召開記者會分享這項研究成果。中央社記者魯鋼駿攝 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）清華大學以「咖啡分類法」分析2016至2023年逾2萬門專業課程，發現成績優異學生更偏好選修須投入較多時間、具挑戰性的「濃縮」或「美式」型課程，而非只求高分因而選擇較易入口「拿鐵」型簡單課程。

清大今天舉行記者會，校長高為元接受媒體聯訪表示，要精準制訂校務政策，首先要有如明鏡一般的校務研究中心進行大數據分析，提供客觀數據基礎，能反映真實情況，較能準確制定各項校務政策。

清大校研中心主任區國良表示，此次數據分析將專業課程以「咖啡分類法」分為4大類型，包括須投入時間的濃縮咖啡型、難度較高的美式咖啡型、得分較高的拿鐵型，及適合入口的可可拿鐵型等，「同樣一款咖啡，每個人品嚐的味道感受都不同」。

根據研究數據，區國良說，經分析2016至2023年逾2萬門專業課程，學業成績表現越好的學生，對需要投入大量時間與心力的「濃縮咖啡型」課程越有興趣，不會刻意選擇較簡單課程，代表優秀學生重視學習內容，而非僅以取得高分為目標。

區國良指出，研究顯示，以繁星管道入學的學生，比申請及指考入學的學生更願意選修高挑戰課程；另外，例如理工學院，男學生較傾向選修高挑戰性課程；在人社、藝術、教育、科管等非理工學院，則是女生較願意選修高挑戰性課程。

google news透過 Google News追蹤中央社

區國良說，透過這項研究分析，除初步掌握學生選課偏好，也可協助開課系所調整課程規畫，設計出更符合學生學習需求的課程。

清華電機系大四學生陳豐茂分享，選課時會同時考量學習效果與成績表現，即使是較具挑戰性課程，只要能學到紮實知識，還是有很多人願意選修。（編輯：陳仁華）1140211

#美式
#高為元
#清華大學
高為元
諾貝爾物理獎得主朱棣文清華開講 300師生聆聽中華大學擬推校地資產捐清大案 促兩校整併
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：