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星宇闢北美第4航點 6/2首航飛加州安大略航線

2025/2/11 17:06（2/11 17:36 更新）
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星宇航空6月2日起將開闢台北-加州安大略航線，初期每週4班。安大略機場具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，星宇盼吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月11日
星宇航空6月2日起將開闢台北-加州安大略航線，初期每週4班。安大略機場具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，星宇盼吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月11日
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）星宇航空今天宣布，6月2日起開闢台北-加州安大略航線，每週4班，週一、三、五、六飛航，即日起開賣，安大略也是星宇航空在北美的第4個航點。

星宇航空今天新聞稿表示，台北-安大略航線以Airbus的新世代客機A350執飛，提供306個座位，包含4個頭等艙，26個商務艙、36個豪華經濟艙、240個經濟艙。

星宇航空安大略航線初期每週4班，每週一、三、五、六飛航，去程台灣出發時間為晚上8時5分，抵安大略是下午5時5分；回程安大略起飛時間深夜11時10分，到台灣時間清晨4時15分。

星宇航空執行長翟健華說，安大略為星宇航空今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。星宇航空將持續佈局北美航網，深耕轉機市場。

星宇航空目前每週10班飛洛杉磯國際機場，6月2日起旅客可自由搭配安大略航線選擇不同點進出行程，讓旅程安排更彈性多元。

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星宇航空介紹，安大略位於洛杉磯東部，因地理位置及交通順暢優勢，旅客抵達後可輕鬆轉往各大知名景點，約40分鐘車程即可抵達全球第一座迪士尼樂園，距離有「好萊塢後花園」之稱的度假勝地棕梠泉也僅需約1小時車程。

相比從洛杉磯國際機場（LAX），自安大略開車前往賭城Las Vegas可節省1.5至2小時。此外，安大略臨近許多越南、泰國、華人等亞裔聚落，與星宇航空東南亞航點相互配合，提供當地居民更舒適便利新選擇。（編輯：孫承武）1140211

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