駐泰代表出席清萊華校活動 盼持續推動華文教育

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）駐泰代表張俊福出席清萊雲南會館附屬華雲學校活動中心落成啟用典禮，他表示，這象徵著華文教育在清萊地區的又一重要里程碑，也展現僑界凝聚力量，他期許大家持續推動泰北華文教育。

駐泰代表處發布新聞稿指出，張俊福12日出席活動中心落成啟用典禮致詞時表示，華雲學校自創立以來，在歷任董事長與校長的努力經營下，以僑務委員會提供的正體字教材教學，在傳承傳統文化方面展現卓越成效。

張俊福指出，華雲學校活動中心的落成，不僅象徵著華文教育在清萊地區的又一重要里程碑，也展現僑界凝聚力量、共襄盛舉的精神。他期許大家持續推動泰北華文教育，並鼓勵僑生返台升學，透過學術與文化的交流，進一步深化台泰關係，造福當地僑胞與下一代學子。

張俊福肯定清萊雲南會館會長顏協清、華雲學校校長董嬌玫及行政團隊的辛勤付出，也感謝泰國華僑協會主席余聲清、秘書長廖長復及泰國台商總會永遠名譽總會長郭修敏等台商人士長年對泰北僑教的支持。

緊接著僑務委員會「豐台灣」春節文化訪問團的演出於清萊雲南會館登場，演出先由華雲學校學生的舞蹈表演揭開序幕，緊接著由文化訪問團「豐台灣」接力演出。

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演出陣容括金曲獎原住民歌王桑布伊、客語音樂代表黃連煜、台灣搖滾樂團董事長樂團，以及DJ大衛、歌手謝曉艾，並由台灣小姐謝怡澍擔任主持人。演出融合客語、台語、華語、原住民語及英語等多元音樂元素，展現台灣豐富的文化內涵。

這是僑委會文化訪問團在泰國的第二場演出，首場演出是2月8日在曼谷的泰國台灣會館舉行，兩場活動共吸引超過1500名觀眾參與。（編輯：高照芬）1140214