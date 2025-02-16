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冷氣團南下 北部轉涼白天氣溫降8度

2025/2/16 08:18（2/16 09:07 更新）
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圖為台北市中山區民眾穿著大衣散步。（中央社檔案照片）
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（中央社台北16日電）氣象署表示，大陸冷氣團逐漸南下，今天北部及宜蘭天氣轉涼，白天高溫約攝氏18至20度，比昨天下降8度左右，中南部及花東為21至26度，感受相對溫暖。

中央氣象署表示，各地早晚仍稍涼，低溫普遍為15至18度；澎湖全天15至18度、金門13至19度、馬祖12至14度，早出晚歸留意氣溫變化。

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天氣方面，今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也可能有零星飄雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署提醒，清晨至上午西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路注意路況，往返離島須留意航班資訊；東北風增強，傍晚起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有較強陣風，海邊活動注意安全。（編輯：張雅淨）1140216

#大陸冷氣團
#最新天氣
#金門
#澎湖
#氣象署
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