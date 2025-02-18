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農糧署：香蕉被說天價為颱風影響 估5、6月價趨緩

2025/2/18 16:06
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（中央社記者楊淑閔台北18日電）近來水果售價不太親民，香蕉每台斤約新台幣70元，也出現過80元，引起關注，農糧署副署長姚志旺今天表示，香蕉被說天價，主要跟去年颱風重傷有關，預計5、6月價格會較趨緩。

農業部農糧署官網顯示，台北果菜批發市場今天整體香蕉交易均價為每公斤107.1元，對比去年2月17日（18日無交易）58.1元，價差約49元、漲幅84.2%。整體番石榴（芭樂）今天交易均價每公斤68.6元，比去年2月17日的59.2元貴9.4元、漲幅15.9%。

傳統市場近來香蕉每台斤約70元，超商每根20元左右，都比過往貴不少。姚志旺說，香蕉現在被說是天價，主要是因為去年受到幾個颱風影響，主要產區在高雄、屏東，也都是重災區，香蕉幾乎沒有收成，導致後來價格攀升。

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他並說，風災過後產區復耕香蕉，約要1年才能收成，預計5、6月生產期到來，價格會比較趨緩。

另外，他說，這個季節原本是棗子、蓮霧產季，也是受到去年颱風影響，產量減少變貴；又例如芭樂也是因此價格上漲，預計5、6月價格會較親民，建議現在先吃柑橘類水果。（編輯：陳政偉）1140218

姚志旺
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