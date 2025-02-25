超商搶穆斯林齋戒月商機 全家首推日落優惠

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（中央社記者何秀玲台北25日電）據統計，隨移工人口逐年攀升，伴隨新住民與國際學生漸多，在台穆斯林人口已高達30萬人，3月將迎齋戒月，全家今天宣布，2月28日起，首創推出為期一個月百款清真商品的「夜間」優惠，並跨足清真飲食需求鮮食開發，有望推升3月淡季營運。

全家商品本部副本部長黃正田表示，全家針對穆斯林族群持續擴大東南亞商品專區設置、不含豬肉及豬油的鮮食產品標示，以及便於查找商品的多語系APP，進而帶動東南亞進口商品專區，2024年業績年增逾5成，今年將擴大至近千店。

他說，今年3月將迎來穆斯林信仰每年最重要的齋戒月，全家再推創舉，包括因應齋戒月的日落至日出前才可進食的宗教習俗，推出全台首創為期一個月的日落優惠，於晚間6點至清晨6點約百項清真商品，推出折扣活動。

跨足清真飲食需求的鮮食開發方面，他說，全家赴馬來西亞商展專案採購逾1萬公斤椰棗物料，推相關椰棗鮮食，希望透過商品進口、原物料採購、鮮食開發、通路銷售與標示等規劃，搶攻穆斯林族群商機。

統一超今天表示，2024年在特定商圈門市設置東南亞商品專區，引進超過百種東南亞熱門商品，其中以泡麵、休閒食品銷售最好，預計到今年底可達千店。

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統一超指出，近年國際精品專櫃中的東南亞商品，銷售穩定成長1至2成，為滿足東南亞差異化需求，今年首次針對3月將至的穆斯林齋戒月啟動友好商店計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食，並販售椰棗與椰子飲料等商品，搶攻穆斯林齋戒月商機。

OK超商表示，2019年首創智能販賣機OKmini清真認證販售，在指定場域會客製化商品內容，以有通過清真認證的食品為主。此外因應移工人口成長，於封閉型商圈的指定門市，啟用4國語言標示，便利移工購買。（編輯：張均懋）1140225