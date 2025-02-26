創世號召大眾助建院 讓嘉義、花蓮植物人在地安養

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（中央社記者曾以寧台北26日電）超高齡社會下，長期臥床的植物人、重度失能者越來越多，創世基金會號召大眾愛心、落實在地安養，在有上千人長期臥床的花蓮建安養院，並擴建尚有20人等待入住的嘉義分院。

創世基金會成立近40年，為落實在地安養，陸續成立17家安養院及3處分會，為加強在地照顧，今天舉辦「愛．守護」建院募款記者會，由金馬影后陳淑芳擔任公益大使，號召各界透過每個月新台幣600元定期捐助，共同為植物人搭起「築夢瓦」。

「救一個植物人，就是救一個家庭」，陳淑芳分享，自己拍攝公益短片時，摸到植物人弟弟皮包骨的手，想到他母親要撫養30多歲的他和唐氏症姊姊，眼淚就情不自禁落下；如今再次看短片，也忍不住紅了眼眶。

陳淑芳說，不加入這個團隊，真的不知道全台灣有這麼多植物人需要幫忙，看到這些家庭現況後，更讓她覺得「一定要做」。不過自己年紀大了，雖然盡力，但是總覺得力量不夠，因此希望大眾一起加入助人行列。

創世基金會公共關係暨社會資源部主任吳昭芬說明，基金會自民國102年起，在花蓮提供植物人到宅服務，共已服務400案，但根據統計，全花蓮目前仍有1061名植物人或重度臥床者，需要更多照顧資源。因此期盼在當地建立花蓮分院，完工後預計可服務90床，總經費共需約新台幣5億元。

嘉義方面，吳昭芬表示，基金會在嘉義雖已有分院，可照顧22床，但長期都是滿床狀態，嘉義、雲林地區仍有約20人等待入住，更有個案家屬在不得已下只能遠送苗栗分院照顧，因此盼透過擴建，照顧更多植物人家庭。

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吳昭芬表示，現今老老照顧問題越發嚴重，安養機制一定要有，以免照顧者無法負荷；另一方面，基金會統計，服務個案中有約5成是因腦血管疾病成為植物人，因此這次活動除了盼大家一起守護植物人，也希望號召一起守護健康、守護地球，邁向永續共好。

今年85歲的陳淑芳，以自己每天喝2公升的水、吃5種以上蔬果為例，提醒大家一定要照顧好自己。（編輯：張雅淨）1140226