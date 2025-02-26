勞動部出馬 台新金與新光銀行工會簽勞資協議

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）台新金與新光銀行工會昨天晚間達成勞資協議，勞動部今天表示，未來金融機構在規劃合併，都應與工會協商併購員工安置計劃，保障受併購影響勞工的勞動權益。

為了儘速促成台新金控、新光銀行及新光銀行工會三方就新光銀行員工安置計劃內容達成共識，勞動部昨天下午2時邀集勞資三方再次召開協商會議，針對尚未確認的關鍵議題進行討論。

勞動部今天發新聞稿指出，過程討論熱烈，勞資三方都釋出最大善意，全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢也參與協助，歷經5小時協商，最終達成共識。

勞動部表示，部長洪申翰也親赴現場見證勞資協商代表簽訂員工安置計劃，及表達肯定勞資間努力合作及協商的成果。

洪申翰期許，台新銀行與新光銀行未來完成合併後，務必讓新光銀行留用的員工繼續安心工作，並與工會建立良好溝通互動模式，共同為台新銀行創造更好的前景。

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勞動部說明，勞動部向來重視金融機構併購中的勞資協商及員工權益保障，長期以來都與金融監督管理委員會充分合作，要求金融機構合併時應妥善與工會協商員工安置計劃，保障員工於合併後權益，也會透過各種方式協助勞資雙方透過公平對等協商，以達成共識。

勞動部也呼籲，如果未來金融機構在規劃合併時，都應遵循與工會協商併購員工安置計劃的作法，後續將與金管會盡力協助勞資雙方透過勞資合作，共同保障勞工權益。（編輯：李亨山）1140226