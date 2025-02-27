文大棒球隊60週年 校友在經典賽資格賽發揮影響力

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（中央社記者陳至中台北27日電）中國文化大學棒球隊60週年，26日晚間晚宴有國內多名體育界人士與會，校長王子奇提到，世界棒球經典賽資格賽中，有多名文大校友包括捕手蔣少宏、投手孫易磊等都有發揮影響力。

文大今天發布新聞稿，26日晚間在台北舉辦的棒球隊60週年晚宴中，校友、教練、球員及貴賓齊聚一堂，共同見證球隊的輝煌歷史。

文大棒球隊創始人、美孚關係企業集團總裁彭誠浩，同時也是台灣棒球名人堂成員。他在晚宴中回顧棒球隊的創隊歷程，並向已故文大創辦人張其昀致以崇高敬意，感謝所有校友、教練及球員的辛勤付出，為球隊締造無數榮耀。

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文大校長王子奇表示，近來台灣棒球在國際賽中表現亮眼，去年的世界12強棒球賽就有不少文大校友的身影。最近的世界棒球經典賽資格賽，文大校友也持續發揮影響力，包括內野守備教練陳江和、捕手蔣少宏、投手孫易磊等人。

晚宴上有多名體育界人士到場，棒球隊學長姐及在校球員帶來精彩表演，從一年級球員的活力舞蹈到全體球員合唱「愛拚才會贏」，展現棒球隊團結奮鬥的精神。未能出席的校友彭文敏、鄭兆行、朱育賢、林振偉等人，也錄製祝賀影片，為母隊獻上60週年生日祝福。（編輯：龍柏安）1140227