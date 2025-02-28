228連假首日 蘇花路廊宜蘭往花蓮車流順暢

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）228連假首日，蘇花路廊上午5時起湧現南下車潮，每小時交通量維持800至900輛，花蓮警方加派警力維持崇德、和平段交通疏導，截至中午車流順暢。

228和平紀念日共3天假期，公路局預估蘇花路廊蘇澳至崇德段將有南下車潮，今天上午統計，宜蘭往花蓮方向南下車流量超過5000輛，預估還有超過7000輛需求；花蓮往宜蘭北上方向累積約上千輛。

花蓮新城警分局針對台9線、台8線、台14甲線及七星潭風景區等重要路口編排交通疏導崗哨，若遇交通事故或堵塞能立即排除。

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新城警分局指出，蘇花路廊崇德段、和平段南下車潮維持車多順暢。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，於交通尖峰時段啟動大客車優先通行措施，開放一般遊覽車、公路客運行駛蘇花改路肩，通行時段為28日上午5時至下午3時、3月1日上午7時至11時、3月2日中午12時至下午6時。（編輯：郭諭儒）1140228