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曹興誠捐1500萬元爭議 清大：保護捐款者隱私不主動揭露

2025/2/28 21:37（2/28 21:49 更新）
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有立委稱聯電創辦人曹興誠答應捐款清華大學未兌現，清大校長高為元28日表示，對各方善意學校皆心懷感激，為保護隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。圖為清大外觀。中央社記者郭宣彣攝 114年2月28日
有立委稱聯電創辦人曹興誠答應捐款清華大學未兌現，清大校長高為元28日表示，對各方善意學校皆心懷感激，為保護隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。圖為清大外觀。中央社記者郭宣彣攝 114年2月28日
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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）國民黨立委翁曉玲稱聯電創辦人曹興誠答應捐清大1500萬元未兌現，曹興誠表示捐款支票直接交給沈君山。校長高為元今天說，為保護隱私，未經捐款者主動要求，不揭露相關資訊。

高為元今天下午發信給校內師生與員工指出，有關曹興誠捐款承諾引起社會大眾關注一事，各方詢問及關懷不斷，感謝愛護與支持，但也理解對此紛擾的擔憂。

他說，藉此重申，學校接受捐款的重要原則，對於所有支持清華、嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。

高為元表示，各界對學校信任與支持是清華進步的重要推手，今後仍仰賴師生與校友共同秉持「自強不息、厚德載物」的精神、專注高等教育發展，讓清華人貢獻社會。

（清華大學提供）
（清華大學提供）

翁曉玲日前在臉書（Facebook）發文指出，1995年時任清大校長沈君山曾為幫助清大募款，與曹興誠對弈，約定贏1個子捐1萬元。沈君山以為1萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後贏了50子（50萬美金），傳為教育界美談。她說，據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款。

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臉書「國立清華大學圖書館」粉絲專頁2019年12月27日發出1張1995年沈君山與曹興誠對弈的照片，並指曹興誠提出贏1子1萬（美金）的獎賞，最後沈君山贏了50子，曹興誠把「匯率」訂為30比1，捐了新台幣1500萬元給清華大學。

曹興誠日前表示，當時將捐款支票直接交給沈君山本人，支票並未指名給清華大學，尊重沈君山安排使用。（編輯：戴光育）1140228

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