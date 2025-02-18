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曹興誠告謝寒冰偽造影音 求償1億元捐助罷免

2025/2/18 18:50（2/18 19:07 更新）
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前聯電董事長曹興誠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北18日電）名嘴謝寒冰聲稱聯電前董事長曹興誠曾有婚外情，並公布多張照片。曹興誠今天表示，決定提出偽造影音、破壞名譽刑事及民事訴訟，並求償新台幣1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

曹興誠17日晚間發布聲明指出，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。

曹興誠今天在臉書發文表示，他出錢邀請知名的Helifax國際安全研討會，於2月20日及21日在台北舉行會議，希望促使國際廣泛了解台灣處境，爭取世界對台灣的支持。

曹興誠說明，為了準備在會中的演講，17日沒有時間，今天得出空仔細了解，覺得謝寒冰卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

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曹興誠強調，這事已經進入司法程序，請大家靜觀司法判決。如果大家繼續談論這個事件，會轉移了對罷免的焦點。

謝寒冰昨天透過臉書表示，曹興誠想告就來告，到時候不要當庭比對被法院認證。（編輯：張若瑤）1140218

#曹興誠
#聯電
#謝寒冰
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