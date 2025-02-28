加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普在白宮會英相 稱俄烏和平協議談判進展非常好
首頁 / 生活
早安世界
新聞專題
早安世界3/300
首頁 / 生活

早安世界》柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3月10日

2025/2/28 07:19（2/28 07:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲（左）到庭。圖為柯文哲抵達北院。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
台北地方法院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲（左）到庭。圖為柯文哲抵達北院。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今晨最新

柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3月10日

前台北市長柯文哲因京華城及政治獻金案遭羈押，由於父親柯承發病逝，柯文哲向台北地院聲請解除禁見及通信，以便討論治喪事宜。法院27日開庭審理，裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。柯文哲的妻子陳佩琪雖感謝法官諒解，但對檢方堅持解除期限至3月10日表示不滿。（看完整報導

卓榮泰：總預算執行困難 盼立院讓政院說明覆議理由

行政院27日針對2025年度總預算及財劃法修正案提出覆議，行政院長卓榮泰指出，最主要的窒礙難行處有3項，包含歲出刪減總數有爭議、刪減幅度與金額創歷史新高、預算凍結金額大增。卓榮泰盼立法院能讓政院充分說明覆議理由，讓覆議成立；若覆議未果，考慮以預算解凍、流用等方式因應。（看完整報導

罷免19藍委與高虹安一階審核通過 另9案待補件

中選會26日舉行委員會議，通過19個國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案第一階段提議書，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。截至27日中選會共收到64件罷免案。依規定，2月3日遞交的罷免案，中選會需於28日前審定，符合門檻者，提議人需於10日內領取連署名冊，啟動第二階段連署。（看完整報導

健康台灣委員會 總統：目標2030年三高相關慢性病死亡率降3分之1

總統賴清德27日出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議時指出，健保每年「三高」相關疾病醫療支出高達1700億元，政府設下目標，2030年要達成降低三高相關慢性病標準化死亡率3分之1。對於民眾關心的醫院壅塞議題，總統表示在行政院長卓榮泰指示下，衛福部已制定短期因應策略，以及中長期改革方向。（看完整報導

中資背景貨輪涉毀台澎海纜 中國船長否認犯行遭羈押

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署將貨輪押返安平港，26日送辦船上8名中國籍船員，南檢訊後聲押王姓船長，地院認定船長毀壞海纜，影響政府和社會運作功能，又否認犯行，27日裁定羈押禁見。（看完整報導

228連假首日國道10路段恐壅塞 高公局建議南向用路人下午出發

高公局預計228連假尖峰時段湧現旅遊車潮，連假首日國道10個路段可能壅塞，建議南向用路人儘量下午時段出發。中央社整理最新國道高乘載與暫停收費資訊、高鐵台鐵加開班次疏運資訊與國道客運優惠，讓你避開車潮、掌握交通時間。（看完整報導

美國將與烏克蘭簽協議 礦產藏量有多少、分布在哪一次看

美國正推動與烏克蘭洽簽礦產協議，允許美方開採烏國重要礦產。烏克蘭擁有全球約5%的關鍵原物料，包括1900萬噸已探明的石墨蘊藏，是全球前五大供應國。烏克蘭另占歐洲鈦供應的7%，鋰礦藏則占全歐洲3分之1。烏克蘭經濟部長思維里登科指出，目前部分關鍵礦藏帶淪入俄占區，俄占區的礦藏價值約達3500億美元。（看完整報導

專題／中國結婚對數年減20% 學者警告將影響經濟

中國民政部公布2024年全國結婚登記610.6萬對，較2023年減少20.5%，創44年新低。美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢指出，結婚率下降主要受到獨生子女政策、婚姻觀念改變、經濟景氣不佳等5個因素影響，未來人口恐會持續下降，進而導致消費減少，使中國消費不足的缺點日益突出。（看完整報導

奧斯卡影帝金哈克曼95歲逝世 參演逾80部電影、硬漢形象深植人心

好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子貝琪26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡，金哈克曼享壽95歲。金哈克曼生前曾被形容擁有一張「卡車司機」的臉龐，卻成為好萊塢最具票房號召力的明星之一，數十年演藝生涯中，曾榮獲2座奧斯卡金像獎，1972年先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」拿下最佳男配角獎。（看完整報導

高雄分屍案尋獲頭顱 檢警送驗確認屬犯嫌嫂嫂

高雄連環殺人分屍案，有民眾26日在高雄港區發現疑似「頭顱」生物組織，經鑑驗確認與張姓犯嫌嫂嫂黃姓婦人DNA相符，檢警將借提訊問張嫌以釐清全案犯罪真相。（看完整報導

開箱老照片》台灣B肝疫苗新生兒接種推手羅光瑞

1994年2月28日台北榮民總醫院院長羅光瑞獲頒國防醫學院名譽博士。羅光瑞是台灣B肝疫苗新生兒接種重要推手，1980年代台灣率先實施新生兒B肝疫苗注射，當時為排除外界的疑慮與反對聲浪，羅光瑞在疫苗試驗展開前率先施打疫苗，連同子女及團隊都施打，以具體行動展示信心。（看完整報導

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報FacebookInstagram限時動態YouTube

柯文哲
柯文哲解除禁見遇228國定假日 北所：最快3/2辦理接見北院：解除柯文哲對母妻弟妹4人禁見至3/10
卓榮泰
解決醫院壅塞 總統：中長期增聘護理人力減輕負擔力推有機農業 卓榮泰：台灣邁向淨零轉型重要策略
早安世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
早安世界》四接協和電廠改建環評 歷時近7年過關
56
更多編輯台推薦新聞：