早安世界》柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3月10日
柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3月10日
前台北市長柯文哲因京華城及政治獻金案遭羈押，由於父親柯承發病逝，柯文哲向台北地院聲請解除禁見及通信，以便討論治喪事宜。法院27日開庭審理，裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。柯文哲的妻子陳佩琪雖感謝法官諒解，但對檢方堅持解除期限至3月10日表示不滿。（看完整報導）
卓榮泰：總預算執行困難 盼立院讓政院說明覆議理由
行政院27日針對2025年度總預算及財劃法修正案提出覆議，行政院長卓榮泰指出，最主要的窒礙難行處有3項，包含歲出刪減總數有爭議、刪減幅度與金額創歷史新高、預算凍結金額大增。卓榮泰盼立法院能讓政院充分說明覆議理由，讓覆議成立；若覆議未果，考慮以預算解凍、流用等方式因應。（看完整報導）
罷免19藍委與高虹安一階審核通過 另9案待補件
中選會26日舉行委員會議，通過19個國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案第一階段提議書，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。截至27日中選會共收到64件罷免案。依規定，2月3日遞交的罷免案，中選會需於28日前審定，符合門檻者，提議人需於10日內領取連署名冊，啟動第二階段連署。（看完整報導）
健康台灣委員會 總統：目標2030年三高相關慢性病死亡率降3分之1
總統賴清德27日出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議時指出，健保每年「三高」相關疾病醫療支出高達1700億元，政府設下目標，2030年要達成降低三高相關慢性病標準化死亡率3分之1。對於民眾關心的醫院壅塞議題，總統表示在行政院長卓榮泰指示下，衛福部已制定短期因應策略，以及中長期改革方向。（看完整報導）
中資背景貨輪涉毀台澎海纜 中國船長否認犯行遭羈押
中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署將貨輪押返安平港，26日送辦船上8名中國籍船員，南檢訊後聲押王姓船長，地院認定船長毀壞海纜，影響政府和社會運作功能，又否認犯行，27日裁定羈押禁見。（看完整報導）
228連假首日國道10路段恐壅塞 高公局建議南向用路人下午出發
高公局預計228連假尖峰時段湧現旅遊車潮，連假首日國道10個路段可能壅塞，建議南向用路人儘量下午時段出發。中央社整理最新國道高乘載與暫停收費資訊、高鐵台鐵加開班次疏運資訊與國道客運優惠，讓你避開車潮、掌握交通時間。（看完整報導）
美國將與烏克蘭簽協議 礦產藏量有多少、分布在哪一次看
美國正推動與烏克蘭洽簽礦產協議，允許美方開採烏國重要礦產。烏克蘭擁有全球約5%的關鍵原物料，包括1900萬噸已探明的石墨蘊藏，是全球前五大供應國。烏克蘭另占歐洲鈦供應的7%，鋰礦藏則占全歐洲3分之1。烏克蘭經濟部長思維里登科指出，目前部分關鍵礦藏帶淪入俄占區，俄占區的礦藏價值約達3500億美元。（看完整報導）
專題／中國結婚對數年減20% 學者警告將影響經濟
中國民政部公布2024年全國結婚登記610.6萬對，較2023年減少20.5%，創44年新低。美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢指出，結婚率下降主要受到獨生子女政策、婚姻觀念改變、經濟景氣不佳等5個因素影響，未來人口恐會持續下降，進而導致消費減少，使中國消費不足的缺點日益突出。（看完整報導）
奧斯卡影帝金哈克曼95歲逝世 參演逾80部電影、硬漢形象深植人心
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子貝琪26日被發現在美國新墨西哥州自宅身亡，金哈克曼享壽95歲。金哈克曼生前曾被形容擁有一張「卡車司機」的臉龐，卻成為好萊塢最具票房號召力的明星之一，數十年演藝生涯中，曾榮獲2座奧斯卡金像獎，1972年先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」拿下最佳男配角獎。（看完整報導）
高雄分屍案尋獲頭顱 檢警送驗確認屬犯嫌嫂嫂
高雄連環殺人分屍案，有民眾26日在高雄港區發現疑似「頭顱」生物組織，經鑑驗確認與張姓犯嫌嫂嫂黃姓婦人DNA相符，檢警將借提訊問張嫌以釐清全案犯罪真相。（看完整報導）
開箱老照片》台灣B肝疫苗新生兒接種推手羅光瑞
1994年2月28日台北榮民總醫院院長羅光瑞獲頒國防醫學院名譽博士。羅光瑞是台灣B肝疫苗新生兒接種重要推手，1980年代台灣率先實施新生兒B肝疫苗注射，當時為排除外界的疑慮與反對聲浪，羅光瑞在疫苗試驗展開前率先施打疫苗，連同子女及團隊都施打，以具體行動展示信心。（看完整報導）
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- 早安世界》柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3月10日2025/02/28 07:19
- 2025/02/27 07:14
- 2025/02/26 07:21
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