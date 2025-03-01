深入小微型企業 補助民團辦性騷擾防治宣導

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）國內小、微型事業單位眾多，勞動部宣布，將補助民間團體辦理工作場所性騷擾防治宣導活動，包含相關研習、專題講座、教育訓練等，盼透過公私協力方式，防治職場性騷擾。

性別平等工作法有關職場性騷擾防治的新規定，在去年3月8日正式上路，加強雇主性騷擾防治責任，包含在知悉性騷擾發生時，應採取立即有效糾正及補救措施，舉凡提供申訴人諮詢、醫療或心理諮商，並對性騷擾事件進行調查、懲戒行為人等。

為了讓性騷擾防治觀念更廣泛傳播，勞動部訂定「勞動部一百十四年度補助民間團體辦理工作場所性騷擾防治宣導活動作業要點」，將補助民間團體辦理工作場所性騷擾防治宣導活動。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，國內小、微型事業單位眾多，發生工作場所性騷擾事件時常因不熟悉法令規定，不慎違反性別平等工作法規定。

黃維琛表示，希望結合民間團體資源，主動深入事業單位積極宣導相關規定，或協助事業單位妥善處理性騷擾事件，透過公私協力的方式，以多元化的宣導資源達到全面宣導目的。

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黃維琛說，希望與民間團體合作，透過補助方式，讓民間團體辦理工作場所性騷擾防治相關的研習、專題講座、教育訓練、被害人的保護及扶助措施，或其他有助於推動工作場所性騷擾防治的宣導活動。

黃維琛說，只要是長期關注或推動性別、婦女、性別暴力防治等議題的民間團體，都可以向勞動部申請補助，經審查通過，每案最高補助新台幣25萬元，每單位以補助1次為限，申請期限至4月10日止。（編輯：李亨山）1140301