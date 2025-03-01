天主教台北總教區辦祈福彌撒 祝願教宗早日康復

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）教宗方濟各病情受全球關注，天主教台北總教區今天舉行「為教宗方濟各祈福彌撒」，由總主教鍾安住主禮，帶領眾多教友齊心為教宗祈禱，盼他早日康復。

教宗方濟各住院第15天，梵蒂岡台北時間今天上午更新病情指出，教宗經歷一次支氣管痙攣危機，導致吸入性嘔吐，以及呼吸系統突然惡化，並因此接受支氣管抽吸和非侵入性呼吸器（mechanical ventilator）治療。

目前醫療團隊仍保留對預後狀況的評估，梵蒂岡人士針對病情報告補充說明，約需至少24到48小時才能評估教宗病情是否再度惡化。

教宗住院多日，全球教友接力為教宗健康祈福，不僅梵蒂岡舉行馬拉松式祈禱活動，天主教台北總教區今天上午也舉行「為教宗方濟各祈福彌撒」，由總主教鍾安住主禮及講道，為教宗方濟各的身體健康祈禱。

祈福彌撒除了眾多教友參與外，包含教廷駐台代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti）、天主教台灣主教團秘書長陳科、外交部歐洲司司長黃鈞耀都出席參與，另也包含部分宗教團體派代表出席。

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馬德範於會中表示感謝，謝謝鍾安住和台北總教區安排這次的禮儀，也特別感謝外交部官員，他們在這幾天不忘表達總統賴清德親切的關懷，台灣駐梵蒂岡大使館也直接向教廷傳達了這訊息。

天主教台北總教區除了今天的祈福彌撒外，2月27日起3月6日止，每日上午11時、晚上7時也在聖母無原罪主教座堂公念玫瑰經，為教宗健康祈禱。（編輯：李亨山）1140301