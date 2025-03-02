228連假收假日午後國道多處塞 車速40公里以下

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是228連假收假日，午後國道多處路段壅塞，車速在40公里以下，預估多數晚間8至10時陸續紓解。

交通部高速公路局預判今天下午重點壅塞路段，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端。

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根據高公局下午2時30分國道即時路況資訊，車速40公里以下路段，包括：北向國1新竹系統至湖口、雲林系統至斗南，南向國1台中至南屯；北向國3關西服務區至大溪、後龍至大山、中港系統至大甲；北向國5宜蘭至頭城；西向國6國姓至舊正。

高公局預估，國5北向塞車時間較長，可能到晚上10時才紓解，其他路段大約晚間8時前，車流可陸續恢復正常。（編輯：管中維）1140302