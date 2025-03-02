228連假收假日 國5北上估塞車到晚間8時

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）今天是228連假收假日，宜蘭縣警局交通隊表示，國5北上交通量將達最高峰，壅塞情形可能持續至晚間8時。至於蘇花路廊，公路局預估高峰為下午3時至5時，研判不會出現回堵。

宜蘭縣政府警察局交通警察隊表示，國5北上蘇澳至頭城各入口匝道已在上午8時啟動儀控，上午9時國5北上主線啟動儀控，北上車流漸增，宜蘭至坪林平均時速約70至80公里。

交通隊指出，今天將達到國5及蘇花路廊北上交通量最高峰，國5壅塞情形預估持續至晚間8時，警方已於國5及蘇花改沿線部署疏導警力，用路人應遵從員警指揮依序通行。

交通隊提醒，下午1時至晚間6時，國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，因於高乘載管制實施時段及路段，乘載3人以上的小型車或符合規定的車輛才可進入國道，請用路人接近管制區時提前搖下車窗，以利勤務人員檢查加速放行效率。

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交通隊指出，蘇花路廊從中午12時至晚間6時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改雙向開放大客車行駛路肩。

公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正表示，預估下午蘇花路廊北返車流逐漸明顯，仍有約1萬輛通行需求，車流高峰落在下午3時至5時，每小時約800輛次，整體蘇花路廊時速約可到50公里，研判不會出現回堵情形。（編輯：張雅淨）1140302