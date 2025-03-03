加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡得獎名單一次看 「艾諾拉」奪最佳影片、麥琪麥迪遜封后
首頁 / 生活

台北國際旅展11/7登場 業者線上報名開跑

2025/3/3 12:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣觀光協會今天宣布，2025年ITF台北國際旅展將於11月7日至10日，在台北南港展覽館舉行。即日起開放國內外業者於台北國際旅展官網線上報名。

台灣觀光協會發布新聞稿，國際旅遊熱潮持續攀升，聯合國世界觀光組織（UN Tourism）推估，2025年全球國際旅遊人數將成長3%至5%，超過14億人次。台灣人熱愛旅遊，ITF台北國際旅展為全台規模最大旅展，每年吸引業界及旅遊愛好者參與，是宣傳拓展國內外旅遊商機的最佳選擇。

ITF台北國際旅展為亞洲最具影響力的旅展之一，是國人旅遊消費的重要指標，也是各國航空、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者拓展品牌、精準觸及目標客群的最佳展銷平台。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣觀光協會統計，2024年ITF台北國際旅展吸引共36萬4563人次造訪，共111個國家及城市、1500個攤位展出，提供國內外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品。

台灣觀光協會歡迎國內外觀光推廣單位踴躍報名參展，推出最新、多元、永續、獨具特色的主題性旅遊產品，共同再創佳績。（編輯：管中維）1140303

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：