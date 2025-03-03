台北國際旅展11/7登場 業者線上報名開跑

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣觀光協會今天宣布，2025年ITF台北國際旅展將於11月7日至10日，在台北南港展覽館舉行。即日起開放國內外業者於台北國際旅展官網線上報名。

台灣觀光協會發布新聞稿，國際旅遊熱潮持續攀升，聯合國世界觀光組織（UN Tourism）推估，2025年全球國際旅遊人數將成長3%至5%，超過14億人次。台灣人熱愛旅遊，ITF台北國際旅展為全台規模最大旅展，每年吸引業界及旅遊愛好者參與，是宣傳拓展國內外旅遊商機的最佳選擇。

ITF台北國際旅展為亞洲最具影響力的旅展之一，是國人旅遊消費的重要指標，也是各國航空、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者拓展品牌、精準觸及目標客群的最佳展銷平台。

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台灣觀光協會統計，2024年ITF台北國際旅展吸引共36萬4563人次造訪，共111個國家及城市、1500個攤位展出，提供國內外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品。

台灣觀光協會歡迎國內外觀光推廣單位踴躍報名參展，推出最新、多元、永續、獨具特色的主題性旅遊產品，共同再創佳績。（編輯：管中維）1140303