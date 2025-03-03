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霧鎖金門 航港局啟動金瑞龍客輪助逾200旅客返台

2025/3/3 13:00
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（中央社記者張已亷金門縣3日電）金門因濃霧影響海空交通，造成大批民眾滯留，為協助旅客順利返台，交通部航港局啟動海上疏運B計畫，預計今天下午安排「金瑞龍」客輪從金門開往嘉義，200多人表達搭乘意願。

交通部航港局中部航務中心表示，金門辦公室經金門航空站通報，今天上午11時已通知金廈海運股份有限公司整備「金瑞龍」客輪啟動海運疏運B計畫。

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中部航務中心指出，依金門航空站現場清點，共計約有200多名旅客願意搭乘船舶，預計中午12時30分至金門水頭旅運中心購票搭乘船舶，「金瑞龍」客輪則預計下午1時自金門水頭港啟航至嘉義布袋港。

金門昨天受濃霧影響，有數班自金門飛往台灣本島班機取消，滯留人數約1000人左右，大批民眾今天一早守候在櫃檯前等候補位登記，目前依金門航空站資料顯示，上午雖有部分班機順利離站，但因氣象狀況仍不穩定，已有多班次取消或延遲；至於小三通部分，金門往泉州航線仍暫停航駛，往廈門航線則自上午10時50分起停航後，於中午12時起再度復航。（編輯：陳仁華）1140303

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