邱泰源：視察雙北急診非作秀 親自走訪解決問題

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）急診壅塞問題延燒，衛生福利部長邱泰源上週視察雙北多間醫院，被質疑作秀。他今天回應，這一切都不是突襲，只有親自走訪，才能了解第一線的真實情況，才能更快速地解決問題。

邱泰源出席記者會，說明急診壅塞解方，被媒體問到上週視察雙北多間醫院挨批作秀。他說，需要實地了解醫院第一線狀況，緊急於2月26日中午開始聯繫各醫院，台大醫院並沒有安排走訪急診區，反而是由內科副主任、急診主任和急診督導在院長室內共同討論相關事宜。

邱泰源說明，對於視察亞東醫院和部立醫院，是抱持學習心態，並非突襲，「我和院長們都是好朋友，通常只要打個電話就能了解狀況」，但還是希望親自去現場看看。至於雙和醫院，由於當天人流較多，臨時決定去了解一下。

針對急診壅塞的問題，邱泰源說，衛福部已經開了3次會議，集結相關單位集思廣益，提出3項對策，第1項是各醫院能在內部進行更靈活的調整；第2項為加強區域聯防，讓區域內的醫院主動聯繫合作；第3項是向民眾提供更多分級醫療的資訊，將與專家討論設計出最佳就醫途徑的指引。

對於是否擔心清明連假急診壅塞再次發生，邱泰源表示，面對困難，需要超越它，做到比過去更好，以921地震為例，巨大天災對社會和醫療體系的衝擊，人們重新思考如何建立更好的體系，例如社區醫療群整合，相信未來面對災難時，才能更有應對能力。

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邱泰源說，相信這一次整合和人力調度，無論是過年、228或清明節連假，無論急診室面對什麼挑戰，都能比過去更加出色。區域和醫院內資源分配，及合理健保給付制度，都需要做出適當的調整，期望在最短時間內解決問題，讓明年不再發生類似情況。

有媒體詢問在健康台灣2月27日會議是否因急診壅塞承受壓力，邱泰源表示，實現健康台灣才是最大的挑戰。急診問題其實從很早以前就存在，隨著整體照護人力減少，需要建立更有效制度應對高齡化和少子化，這並非單純的壓力，「作為醫界40年老兵，這將是我最大努力的方向」。（編輯：管中維）1140303