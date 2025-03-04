高公局估清明連假國道尖峰時段 首兩日上午南向

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（中央社記者余曉涵台北4日電）高公局今天公布預估清明連假國道狀況，這次連假首兩日4月3日、4日為南向尖峰時段，以上午出發比例最高，後兩日4月5日、6日為北向尖峰時段，以下午出發比例最高。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，透過歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查。

高公局說，預估連假前2日南向尖峰時段為上午，後2日下午則是北向尖峰時段，交通需求以掃墓返鄉旅次及旅遊旅次為主。

高公局表示，西部國道方面，建議4月3日、4日，南向用路人在早上5時前或中午12時後出發；4月5日、6日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5方面，高公局說， 4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局指出，用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

另外，由於不少民眾會提前掃墓，高公局表示，假期前2個週六，也就是3月22日及29日，清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

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高公局指出，4月3日凌晨0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

高公局表示，4月4日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月5日及6日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。（編輯：李亨山）1140304