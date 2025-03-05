武陵、福壽山農場櫻花驟雨打落 晚櫻品種未受影響

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中賞櫻景點武陵農場及福壽山農場櫻花正盛開，卻被昨天下午一場驟雨打落滿地繽紛；2農場今天表示，還有花苞未被打落，只要天氣好，加上晚櫻陸續綻放，仍可賞櫻花美景。

武陵農場櫻花季2日結束交通管制，3日大批民眾開車上山賞櫻，由於今年受天氣影響，花季較晚，正是櫻花盛開時節，沒想到，昨天傍晚突如其來一場驟雨，將武陵農場及福壽山農場櫻花打落，只見花瓣飄落，鋪成一片粉紅地毯。

武陵農場表示，昨天的雨打落很多盛開櫻花，對花況有影響，包括昭和櫻及紅粉佳人等品種櫻花，但武陵農場還有晚櫻品種，例如千島櫻等，沒有被雨影響，民眾上山還是可以看到花；接續櫻花的桃花季，目前也未受影響。

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福壽山農場指出，正滿開的千櫻園被打落約5成，不過，還有2到3成花苞在，如果有好天氣，花苞就會綻放，預估3月中旬可綻放，例如白色的大島櫻及吉野櫻都沒有受雨影響，預估花期可以持續到3月底。

福壽山農場表示，櫻花季過後，緊接著還有3月桃花、4月梨花及蘋果花等，想賞花民眾還是可以上山，但要注意天氣變化及路況。（編輯：陳仁華）1140305

福壽山農場千櫻園正是盛開時節，4日傍晚一場驟雨將花打落約5成；福壽山農場指出，還有2到3成花苞在，如果有好天氣，花苞就會綻放，預估3月中旬可以綻放。（福壽山農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月5日