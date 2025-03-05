奧萬大拜訪夜精靈賞螢4月登場 親子共學生物多樣性

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）奧萬大自然教育中心4月19日至20日、4月26日至27日、5月3日至4日辦理3梯次「拜訪夜精靈」賞螢活動，結合親子共學與環境教育，了解生物多樣性概念，19日前報名早鳥優惠。

農業部林業及自然保育署南投分署今天透過新聞稿表示，奧萬大國家森林遊樂區每年4月至5月是賞螢火蟲季節，奧萬大自然教育中心4月19日至20日、4月26日至27日、5月3日至4日辦理3梯次「拜訪夜精靈」活動，讓夜宿遊客親眼目睹螢火蟲燦爛光芒及了解森林生態。

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南投分署表示，奧萬大位於中海拔山區，擁有豐富原始林與多樣化棲地環境，園內5條河流穿越匯集，為螢火蟲提供絕佳生存條件，每年4月至5月是黑翅螢繁殖高峰期，奧萬大提供遊客幾近包場高品質賞螢環境，螢光與星光交相輝映，成為中台灣賞螢勝地。

南投分署表示，「拜訪夜精靈」活動結合親子共學與環境教育，讓參與者化身「昆蟲小偵探」，透過專業引導，學習在黑暗中觀察螢火蟲與其他夜行昆蟲行為模式，了解螢火蟲生態習性、棲地環境及生物多樣性概念，第2天活動「藍晒DIY」讓學員將昆蟲與植物影像轉化為獨特藝術作品，留下森林之夜美好紀念。（編輯：陳仁華）1140305