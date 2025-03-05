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食藥署預告 擬開放日本全牛齡牛肉進口

2025/3/5 17:17
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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）衛生福利部食品藥物管理署昨天預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，未來擬將開放日本全牛齡進口。預告評論期60天。

日本過去是狂牛症疫區，台灣在民國92年禁止疫區國家輸入牛肉，直到106年才有條件解封。食藥署今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，4大修正要點包括牛肉及其產品輸入我國應符合的條件、配合行政院農業委員會升格為農業部調整文字等。

現行規定，日本申請來台的牛肉須符合6項規定，包括必須是30個月齡以下，而且經過獸醫官檢查的健康牛隻，同時是合格輸台工廠所生產等。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這次預告草案取消日本牛隻月齡限制，未來將比照美國、加拿大等國家，擬開放全牛齡進口。實際上路時間還要看預告期間所蒐集意見而定。

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不過，他強調，屠宰時要去除特定風險物質，如迴腸末端、扁桃腺、神經節、脊髓、脊柱等，且由合格工廠生產並由駐場獸醫官監管、每批產品都檢附官方獸醫簽發證明文件等規範。

此外，食藥署表示，若疑似或證實為牛海綿狀腦病病例牛隻，或已證實牛海綿狀腦病病例的同世代牛隻，其製成的牛肉與相關產品，絕對不得輸入，會用最嚴格標準守護食安。（編輯：李亨山）1140305

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