擴大生態圈 家樂福會員點數9/16起整合OPENPOINT

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（中央社記者曾智怡台北5日電）家樂福併入統一零售家族，歷經逾1年時間整合，家樂福今天宣布，自9月16日起，家樂福會員消費改為累積OPENPOINT點數，同時OPENPOINT點數也可在家樂福消費折抵，盼藉此擴大會員消費生態圈。

截至目前家樂福累積會員近千萬名，活躍會員超過6成。家樂福今天表示，9月16日起家樂福會員消費將改為累積OPENPOINT，可享0.33%回饋，1點可折抵新台幣1元消費，OPENPOINT點數亦可於家樂福消費折抵。

家樂福指出，會員權益不變，家樂福會員在9月16日前累積的家樂福點數，轉換後仍可繼續折抵使用，家樂福APP會併存2種點數，可2擇1使用，或合併2種點數一起消費折抵。

另外，若為家樂福VIP會員，則可享0.50%回饋，且VIP會員制度不會改變，下一年度的VIP資格若有變動，將於家樂福官網及門市公告。

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家樂福表示，9月16日起使用家樂福APP，會員將認證成為OPENPOINT會員，未來在家樂福消費累積點數可在OP聯盟企業間消費折抵使用，包含統一超商7-11、康是美、星巴克等，透過消費折抵更多元，擴大會員消費生態圈。

同時，家樂福APP將取代實體會員卡，並停發實體卡，但原實體卡仍可累積點數；至於新會員申辦與點數折抵則需透過家樂福APP進行。（編輯：潘羿菁）1140305