5縣市酒駕死傷不減反增 連江縣增加近3倍

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（中央社記者余曉涵台北7日電）台灣酒駕防制社會關懷協會對113年全國酒駕防制成效評比並指出，整體酒駕死傷較112年度減少1091人，但連江縣、金門縣、新北市、南投縣及台南市不減反增，尤其連江縣更增加近3倍。

台灣酒駕防制社會關懷協會今天發布新聞稿表示，根據交通部最新公布全國酒後駕車交通事故數據統計分析，113年全國酒駕交通事故死亡與受傷人數共9243人，相較112年（死傷1萬334人）減少1091人，降幅達10.6%，首度突破到萬人以下。

台灣酒駕防制社會關懷協會說，進一步檢視各縣市酒駕死傷人數與前年度增減率相比較發現，仍有5個縣市酒駕死傷人數不降反增，其中表現最不佳的縣市為連江縣，酒駕死傷人數年度增加率高達266.7%，人數狂增將近3倍。

台灣酒駕防制社會關懷協會指出，金門縣酒駕死傷人數年度增加率為36.4%；新北市增幅較小，卻是酒駕死傷人數增加最多，增加46人；南投縣年增加率為2.3%；台南市年增加率為0.4%，顯示這5個縣市政府，對於酒駕現況，必須更嚴謹面對並調整酒駕防制對策。

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至於防治成效佳的縣市則為台北市、宜蘭縣跟澎湖縣，台灣酒駕防制社會關懷協會說，而桃園市死傷人數減少232人，降幅18.5%；台中市減少211人，減少率14.5%，顯示成效良好。

台灣酒駕防制社會關懷協會說，現行道路交通管理處罰條例規定，警方若查獲酒駕，無論汽機車隸屬何人，一律當場拆卸汽機車牌照，吊扣該汽機車牌照2年，車輛即刻不得上路，防止心存僥倖的酒駕者再違規。（編輯：陳政偉）1140307