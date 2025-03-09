高醫男大生外送遭無照酒駕撞死 校方：全力協助家屬

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）吳姓男子無照酒駕，行經台中市西屯區撞死陳姓男外送員，台中地院今天裁定羈押；陳姓外送員是高雄醫學大學職能治療學系學生，校方表示，將全力協助家屬處理相關事宜。

台中地檢署表示，吳男涉犯肇事逃逸、酒駕致死與公共危險等罪，昨天晚間經檢察官複訊，向法院聲請羈押，今天凌晨，院方召開羈押庭裁定收押。

陳姓外送員是高雄醫學大學職能治療學系大四學生，高雄醫學大學表示，對於職能治療學系陳同學發生交通事故過世，學校深感悲痛不捨，並向家屬表達最誠摯哀悼。

高雄醫學大學表示，學校已於第一時間啟動關懷機制，全力協助家屬處理相關事宜；並提供必要心理支持與諮詢服務，陪伴師生度過這段艱難時刻。

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台中市警察局第六分局8日凌晨3時47分獲報，西屯區黎明路與凱旋路口發生機車與汽車事故，警方到場時，22歲外送員遭撞倒臥路面，經送醫仍傷重不治，肇事車輛則已逃逸。

警方循線鎖定23歲吳姓男子身分，案發1小時後查緝他到案。警方調查，吳男從事洗車業、無駕照，向友人借來自小客車，到KTV飲酒後開車返家，途中發生事故肇事逃逸，呼氣酒測值達每公升0.37毫克。（編輯：陳仁華）1140309