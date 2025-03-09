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敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人
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台中無照男酒駕撞死醫學生 肇事逃逸落網遭羈押

2025/3/9 10:27（3/9 10:46 更新）
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台中市陳姓機車騎士遭無照酒駕的汽車駕駛撞上，騎士送醫不治，機車車身毀損嚴重。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月8日
台中市陳姓機車騎士遭無照酒駕的汽車駕駛撞上，騎士送醫不治，機車車身毀損嚴重。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月8日
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（中央社記者蘇木春台中9日電）吳姓男子昨天凌晨無照酒駕，行經台中市西屯區撞死騎機車擔任外送員的陳姓醫學生；吳男肇事逃逸，經警方查緝到案，檢察官複訊後依酒駕致死等罪聲押，台中地院今天裁定羈押。

台中地檢署表示，吳姓男子涉犯肇事逃逸、酒駕致死與公共危險等罪，昨天晚間經檢察官複訊後，向法院聲請羈押，今天凌晨院方召開羈押庭訊問後裁定收押。

台中市警察局第六分局8日凌晨3時47分獲報，西屯區黎明路與凱旋路口發生機車與汽車事故，警方到場時，22歲外送員遭撞倒臥路面，經送醫仍傷重不治，肇事車輛則已逃逸。

據了解，被害外送員家住北部，為高雄某大學醫學系學生，就讀大四到台中的醫院實習，擔任外送員盼減輕家人經濟壓力。

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經警方調閱監視器，發現1輛自小客車案發時撞上被害人騎乘的機車後逃逸，經循線鎖定23歲吳姓男子身分，案發1小時後查緝他到案。

警方調查，吳男從事洗車業、無駕照，向友人借來自小客車，到KTV飲酒後開車返家，途中發生事故肇事逃逸，呼氣酒測值達每公升0.37毫克，警詢後依酒駕致死等罪將他移送台中地檢署偵辦。（編輯：蕭博文）1140309

23歲吳姓男子8日凌晨無照酒後開車，行經台中市西屯區一處路口時，撞死騎機車擔任外送員的大四醫科生。警方查緝吳男到案，檢方依酒駕致死等罪聲押，台中地院9日裁定羈押。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月9日
23歲吳姓男子8日凌晨無照酒後開車，行經台中市西屯區一處路口時，撞死騎機車擔任外送員的大四醫科生。警方查緝吳男到案，檢方依酒駕致死等罪聲押，台中地院9日裁定羈押。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月9日
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