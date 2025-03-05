113年交通死傷下降 行人死亡16年來新低、酒駕喪命減少3成多

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部今天公布最新道安數據，113年交通事故30日死亡人數為2950人，是近3年最低，其中行人死亡是16年來新低，另113年酒駕死亡減少3成多，改善最明顯，兒少死亡則增加。

交通部下午舉行道安說明會，公布最新道安統計，113年交通事故總件數達39萬3918件，其中30日死亡人數為2950人，受傷人數52萬4485人，分別較112年減少73人及1萬5050人。

交通部說，113年交通事故30日死亡2950人，比112年3023人、111年3064人都明顯下降，是近3年來最低。

從主要交通死亡事故分析，交通部統計，113年酒駕死亡160人，比112年253人減少93人，降幅達36.8%，改善非常明顯；其次是行人死亡366人，比112年380人減少14人，降幅3.7%，行人死亡人數是民國97年以來最低紀錄。

另外，高齡者死亡1250人，比112年1277人減少27人，降幅2.1%；機車事故死亡1858人，比112年1866人減少28人，降幅1.5%。

不過，兒少死亡113年有78人，比112年76人增加2人，增幅為2.6%，其中，兒童死亡18人，較112年同期減少2人，少年死亡為60人，反而較112年增加4人。

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交通部分析，113年少年死亡以機車駕駛40人最多，其次是機車乘客13人，很多機車死亡的少年是無照駕駛。

交通部長陳世凱說，兒少交通事故死亡少年無照駕駛占比高，值得注意，除了請教育部幫忙輔導，交通部也發現有年輕學生騎機車上學或打工，主要是公共運輸不夠，騎機車較方便，交通部將評估，若少年騎機車發生交通事故偏高地區，研究是否增加公共運輸或公共自行車。（編輯：李亨山）1140305