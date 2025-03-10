加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中又有酒駕致死 盧秀燕痛心盼司法重辦嚴懲

2025/3/10 11:14（3/10 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市又有酒駕致死案件，市長盧秀燕（前）10日接受媒體聯訪表示，對此事感到遺憾、痛心，酒駕是全國性問題，非常不該、法理不容，希望司法重辦嚴懲。中央社記者趙麗妍攝 114年3月10日
台中市又有酒駕致死案件，市長盧秀燕（前）10日接受媒體聯訪表示，對此事感到遺憾、痛心，酒駕是全國性問題，非常不該、法理不容，希望司法重辦嚴懲。中央社記者趙麗妍攝 114年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市又發生酒駕致死案件，市長盧秀燕今天表示，對此事感到遺憾、痛心，酒駕是全國性問題，加強取締之下，仍有心存僥倖民眾，法理不容，盼司法重辦嚴懲。

台中市8日凌晨發生酒駕肇逃奪命案件，吳姓男子無照酒駕，行經西屯區撞死騎機車擔任外送員的陳姓大學生；吳男肇事逃逸，檢警查緝到案，台中地院依酒駕致死等罪嫌裁定羈押。

盧秀燕今天上午出席北屯區廍子國小、北屯區松強國小暨大雅區文雅國小活動中心新建工程聯合動土典禮。有關台中市又發生酒駕致死案件，她接受媒體聯訪做上述表示。

盧秀燕表示，對此案感到遺憾、痛心，酒駕是全國性問題，過去台中市加強取締、治理，以民國113年全年度計算，酒駕取締件數高達7000件，為六都最多，死亡件數也減少，但仍有少數民眾心存僥倖，酒駕致死；盧秀燕指出，非常不該、法理不容，希望司法重辦嚴懲。

對此，民進黨市議員蔡耀頡列舉自2021年至今，台中發生多起酒駕肇事案件，他表示，酒駕零容忍已淪為口號，質疑台中市政府酒駕防堵作為已失靈。

關於台積電千億美元投資美國，盧秀燕表示，對此事很關切，台中市是台積電研發生產的重鎮，在台中科學園區內已有一期3個廠，是台積電研發生產晶片、晶圓重要場域，近年台積電也申請要在中科興建二期4間廠房，據了解都是2奈米以下先進製程。

google news透過 Google News追蹤中央社

她提到，台積電在美國投資千億美元，她憂心台積電在中科二期擴建計畫是否生變，上週四她到台北參加行政院會，已獲得行政院回應，台積電中科二期擴廠計畫不受影響。

對於，傳出3月底電價恐調漲，盧秀燕則說，近2天聽到民眾討論，她有點擔心，過去經驗顯示，電價漲也可能帶動物價上漲，現在民眾生活辛苦，若電價、物價雙漲，恐造成民眾生活雪上加霜，希望政府慎思。（編輯：陳仁華）1140310

#台中市
#酒駕
#蔡耀頡
#台中地院
#台積電
#民進黨
#行政院
#盧秀燕
盧秀燕
盧秀燕會見黃國昌 綠營民代質疑汲汲營營總統路黃國昌同框盧秀燕 強調台中事就是民眾黨的事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：