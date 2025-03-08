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921災後25載 為農民打拼出「希望」廣場

2025/3/8 14:17
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）921震災後希望廣場成立迄今1/4世紀，已是安心農產指標市集。新北市農會總幹事楊棟樑今天表示，歷經籌設、2次遷址3代革新，很不容易，非為農會賺錢，是為農民的希望打拼。

台北人現在買優選農產，幾乎都知道週末上北平東路的「希望廣場」就對了。回顧迄今1/4世紀的營運，新北市農會今天在希望廣場舉辦「說時容易—希望廣場邁步25年紀實」專刊發表。

農業部農糧署主秘陳啓榮說，專刊取名「說時容易」，其實「不容易」，因應民國88年921震災，過後於89年倡議設立，幫助農民展售農產，當初有人說經營不好會變成「失望」廣場，實則新北市農會把名號打得愈來愈響亮，不僅達成設置目的，還有有機、產銷履歷、青農專區，也導入質譜快檢保食安，成為政策推動幫手。

在台北市連鎖通路密佈且發達的環境下，希望廣場毫不遜色，營運出一片天。當年協助設置的前農委會（農業部組改前身）主委陳武雄、陳保基等人都說自己也是常客。農業部漁業署副署長陳建佑說，楊棟樑的團隊專業。楊棟樑自己回顧一路走來的25年，也一度哽咽。

他說，歷經2次遷徙、3代革新，期間在前農委會副主委陳文德、前農糧署長李蒼郎、前主委陳保基、前財政部次長張璠等人協助下，才解決了土地、資金的問題，建築師也義氣免費設計，讓希望廣場2.0落成；現在3.0已經是實、虛體整合營運，這不是為了新北市農委會賺錢，是團隊群策群力為所有農民的希望打拼。

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希望廣場最初僅是臨時展售地，專刊上記載著，由組改前的農委會編列預算向勞保局租地，位在八德路一段49號、緊鄰光華商場。93年轉手台灣農業策略聯盟發展協會，或因無法契合農民與消費者需求，面臨圖存危機。98年3月再轉回台北縣農會（新北市農會）營運。

集學者、從政、詩集作家於一身的陳武雄並寫上新詩獻予希望廣場，設置在現場，消費者可閱讀到自己跟攤位的農民，正是主角。詩文陳述著「這裡是農民的希望，終年的辛苦在此和幸福相遇。」因為消費者的餐桌有了這些農產而生創意，買賣當下更多的是老友見面的溫暖，希望廣場經營著難得不可思議的相聚。（編輯：李亨山）1140308

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