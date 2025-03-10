北醫大攜藥廠育才 提供實習工讀機會、業師輔導

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（中央社記者許秩維台北10日電）北醫大與GSK藥廠台灣分公司簽訂人才培育合作備忘錄，將提供學生醫藥產業實習與工讀機會，並提供業師輔導與講座等資源，學生也有機會將所學實際在製藥業大廠應用。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，產學交流是架起培育優秀人才的最佳管道，台北醫學大學與葛蘭素史克藥廠台灣分公司 （GSK Taiwan）簽訂人才培育合作備忘錄（MOU），期盼透過人才培訓、產學交流等多方面合作，搭起產學合作的橋樑。

GSK藥廠在台有40多年歷史，北醫大提到，此次雙方共同培育新世代的生醫與公衛人才，為產學合作創造新視野，也為學術發展開拓職涯新機會；備忘錄也以培育新世代跨領域優秀人才為基礎，將提供北醫大學生醫藥產業實習與工讀機會，並提供業師輔導與講座等資源。

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台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大以培育兼具人文關懷、創新能力，及國際視野的醫療生技人才為教育宗旨，此次與GSK攜手合作，對北醫大學生來說是一大福音，能將所學實際在全球頂尖的製藥業大廠應用、發揮，也有助於北醫大鏈結未來健康產業與培育新世代人才。

GSK台灣總經理格婷娜（Tina Graves）提到，藉由此次備忘錄合作，歡迎具潛力的學生到GSK團隊實習，除了培養生物製藥業界的專業技能外，也體驗外商的職場文化；同時能讓GSK優秀的主管人才回到校園，分享珍貴經驗與產業洞察，刺激跨世代交流。（編輯：李亨山）1140310