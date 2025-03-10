國民黨主張全民普發1萬 11醫事團體籲先挹注健保

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金1萬元，11個醫事團體今天聯合發表聲明，籲超收稅金優先用於保障民眾健康權益，挹注醫療費用，促成優質的健保永續。

針對國民黨主張普發現金新台幣1萬元，中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全聯會等團體今天聯合發布聲明呼籲優先挹注健保。

這份聯合聲明提到，醫界希望行政院及立法院在超收稅金使用，超越齊頭式平等，將寶貴資源用在刀口，優先挹注長期費用不足的健保基金、癌症基金、罕病基金及新醫療新科技等，以利維持健保費率無須大幅調整，讓全民健保永續經營，同時可改善醫護人員執業環境，避免醫療崩壞。

全民健保在民國84年3月1日開辦，30年來享譽國際，許多國家前來取經，如今銀髮海嘯、新藥新科技浪潮接踵而來，健保制度窮於見招拆招，中華經濟研究院長連賢明與全民健康保險會主委盧瑞芬最近陸續提出警示，重大疾病自費醫療占比升高，反映出健保大傘覆蓋不到的窘境。

由於新藥健保給付延遲，晚期癌友沒有時間可等，經過病友團體多年倡議，政府以公務預算成立百億癌藥基金，脫鉤健保總額，對於療效、財務評估不確定的癌症新藥，採取暫時性支付，觀察3年，以真實數據評估，療效良好的繼續留在健保，效果差就剔除。

11大醫事團體聯合聲明點出，台灣長年以低廉成本維持全民健保，民眾以便宜價格就能享受方便、高品質醫療服務，然而正逢健保施行30週年之際，許多因過度節約成本及資源投入不足所產生的弊端已逐漸浮現。

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聯合聲明舉例說明，首先是急重難疾病支付標準長期偏低，再者還有癌症、罕病用藥及新藥新科技窘境，因預算不足無法引進，還有醫護人員薪資與專業養成及血汗付出不成比例。

聯合聲明指出，健保點值長期打折，最直接的影響就是照顧急重罕難疾病的醫療人員流失，護理人力大量出走，出現醫院急診壅塞等問題，嚴重影響民眾的健康權益。醫界呼籲超收稅金優先用於保障民眾健康權益，挹注醫療費用促成優質的健保永續。（編輯：李錫璋）1140310