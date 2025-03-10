早安世界》台灣躍升美國第7大貿易夥伴 雙邊貿易年增24%
台灣躍升美國第7大貿易夥伴 雙邊貿易年增24%
根據美國2024年全年貿易統計報告，台灣為美國第7大貿易夥伴，排名較2023年上升一個名次，雙邊貨品貿易總額達1586億美元，成長24.2%，占美國貿易總額2.97%。經濟部表示，近年AI商機熱潮帶動相關資通產品需求，顯示卡、伺服器成為帶動對美國出口成長的主力。（看完整報導）
12日前西半部高溫上看30度 15日冷氣團南下北部低溫探13度
氣象署表示本週天氣「乍暖還寒」，12日前西半部高溫上看攝氏30度、水氣不多，各地都有機會見到陽光，東半部、中部以北山區及恆春半島有零星短暫雨。13日至15日2波鋒面接力通過，全台有雨，除雷擊、強陣風外，不排除還有冰雹發生。（看完整報導）
立院11日起處理2項覆議案 綠強調論述、藍白將否決
立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，覆議案表決會輸，但論述一定要贏，公民才是最後裁判；國民黨黨團書記長王鴻薇說，行政院針對總預算覆議是政治性操作，沒有誠意修財劃法，國民黨將予以否決。民眾黨黨團副總召張啓楷說，行政院覆議理由為凍結數太高，但過去有凍結數更高的例子，政府都能解決。（看完整報導）
國防部發布射擊通報鎖定中國權宜輪？海軍：一般例行操演
國防部6日發布海軍操演實彈射擊通報，操演區域在屏東西南外海。有媒體報導，管制區域鎖定目前中國權宜輪漂航滯留區，海軍則表示，此為一般例行操演，海空操演區域沒有實施實彈射擊，台灣周圍目前有6艘中國權宜輪滯留，海巡應可應付。（看完整報導）
台積電遭控涉反美歧視 4月將開庭
台積電招聘經理去年8月向聯邦地區法院提起訴訟，指控台積電高層存在種族、國籍歧視，非東亞裔、非台灣籍和非中國籍員工經常遭台灣管理層斥責，台積電偏愛會說和寫中文的員工。該案件的原告已擴大至接近30名，其中16人住在亞利桑那州。台積電否認指控，表示對團隊感到自豪，並說「近3000人齊心協力，確保在亞利桑那州新廠取得成功」。此案將於4月8日在美國聯邦法院開庭審理。（看完整報導）
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，他與太太孟耿如日前被媒體拍到微笑出遊，引發批評。孟耿如9日在臉書表示黃子佼傷害許多人，黃子佼不會、也不應該再出現在公眾視野中。孟耿如並說，個人品牌已陸續在去年底結束、暫停，或轉讓經營權，她在一天後會無限期關閉所有的社群帳號，專注守護女兒的教育與成長。（看完整報導）
敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人
戰事觀察團體9日表示，敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突。他們6日開始鎮壓初期叛亂行動，兩天已有超過1000人喪生，包括745名平民、125名敘利亞安全部隊成員，和148名效忠前總統的戰士，是經歷13年內戰的敘國多年來最嚴重暴力事件之一。（看完整報導）
日本岩手山林火災延燒逾1週火勢獲控制 初判波及210棟建築
日本岩手縣大船渡市政府9日宣布山林火勢已受控制，沒有延燒之虞。初步調查全毀的建築物有171棟，部分受損有39棟，共210棟建築受波及。日本放送協會報導，大船渡市自2月26日發生山林火災後，燒毀約市區面積9%的土地。市府預計10日中午前解除所有避難指示、持續處理殘火，並詳細調查災情。（看完整報導）
HBL北一女首度衛冕成功創造歷史 松山退南山睽違7年奪冠
高中籃球聯賽9日冠軍戰，北一女中靠後衛彭郁榛狂轟全場最高30分，以96比84力退永仁高中，完成校史首度2連霸。總教練駱燕萍賽後受訪表示，明年朝3連霸目標前進。男子組冠軍戰松山高中主控劉程恩繳出「大三元」24分、11籃板、12助攻，查傑貢獻23分、11籃板以及劉廷寬挹注22分，最終90比82力退南山高中，繼106學年度後再度勇奪冠軍金盃。（看完整報導）
松重豐逛審計新村樂拍照 97歲阿嬤攜全家追星
改編自漫畫的日本電視劇「孤獨的美食家」主角松重豐近日來台宣傳電影，他8日前往台中享用名導演李安喜愛的酸菜白肉鍋、參觀審計新村文創園區。出席電影見面會時，現場有97歲的阿嬤帶一家大小前來，她表示松重豐長得像她過世的丈夫，松重豐說，如果這次見面能讓阿嬤感到幸福，是他的光榮。他並說，他兩年前60歲時，沒想過這把年紀還能當導演，但生命擁有無限可能，相信未來一定會更好。（看完整報導）
開箱老照片》玫瑰大眾g-music白金音樂獎
玫瑰大眾曾為台灣最大唱片實體通路，其創立的g-music風雲榜，是台灣第一個純粹以唱片銷售量為依據的音樂排行榜。g-music風雲榜白金音樂獎會根據前一年銷售數字，選出十大金碟，過去十大金碟包括周杰倫「八度空間」、阿杜「天黑」、陶喆「黑色柳丁」、蕭亞軒「愛的主打歌─吻」以及S.H.E「青春株式會社」等。（看完整報導）
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- 早安世界》台灣躍升美國第7大貿易夥伴 雙邊貿易年增24%2025/03/10 07:24
- 2025/03/09 07:19
- 2025/03/07 07:42
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