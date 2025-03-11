南市醫：喝水減重經濟實惠 過量卻恐引發水中毒

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（中央社記者張榮祥台南11日電）現代人關注健康與體態管理，台南市立醫院今天表示，「喝水減重」是一種簡單經濟實惠方式，但過量飲水可能導致電解質失衡，甚至引發水中毒，須依個人需求適量飲用。

台南市立醫院今天發布新聞稿指出，水分在人體內扮演重要角色，充足水分可優化細胞功能，提升基礎代謝率，促進脂肪分解，有助體重控制。

不過，有些人常將口渴誤以為飢餓，導致不必要飲食攝取；因此，定期補充水分可有效降低熱量攝取，幫助腸胃蠕動，減少腹脹問題。

市醫營養師張秀如表示，當身體處於缺水狀態，脂肪代謝效率會降低，即使控制飲食，減重效果仍可能受影響，適量規律喝水，有助打造健康體態。

張秀如建議，每天飲水量可依體重（公斤）x30毫升計算；60公斤成人每天攝取約1800毫升的水，以水替代含糖飲料，可減少多餘熱量攝取，還能穩定血糖；若想提升飲水風味，可加入檸檬片、薄荷葉或天然水果片，補充維生素與抗氧化劑。

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張秀如說，無糖茶雖能補充水分，但因含有咖啡因與茶鹼，具有輕微利尿作用，若大量飲用，可能影響體內水分平衡；因此，以白開水作為日常主要飲品，適量搭配無糖茶，以確保身體獲得足夠水分及維持良好代謝狀態。

張秀如表示，喝水雖是一種安全簡單減重策略，但過量飲水可能導致電解質失衡，甚至引發水中毒，須依個人需求適量飲用；尤其劇烈運動後，應適當補充電解質，避免大量流汗造成鈉離子流失，可用礦泉水或運動飲料補充體內水分與電解質。（編輯：陳仁華）1140311