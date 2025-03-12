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統一超首度邀菲律賓7-11響應減碳 3/22關燈1小時

2025/3/12 12:09
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（中央社記者何秀玲台北12日電）統一超今天表示，將參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動，此為連續第4年參與；今年將擴大規模，首度邀請菲律賓7-11參與，兩地將突破萬間門市，預計在22日晚間8點30分至9點30分共同關燈一小時。

統一超指出，今年再取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour地球一小時」官方授權，持續響應並擔任台灣主辦方之一。

今年統一超除了台灣7-11和菲律賓7-11將參與關燈一小時之外，也將首度在全台三地舉辦系列實體關燈體驗活動，號召關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾540個企業品牌加入，約有1.5萬個據點響應。

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統一超表示，今年響應供應商夥伴為歷年最多，也是亞洲最大跨國連鎖超商的主辦方之一。

談到關燈實績，統一超指出，去年參與世界關燈日當天，有7-11門市、關係企業、永續夥伴等逾440個企業品牌響應關燈一小時。據台電公布全台節電紀錄，當晚約較平時減少28.9萬瓩的電力使用，約減少143公噸的二氧化碳排放量，相當於一座大安森林公園135天的吸碳量，節電量再創新高。（編輯：張均懋）1140312

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