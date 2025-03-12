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邱泰源與醫療工會開會 達擬跨科支援指引等共識

2025/3/12 19:52（3/12 20:25 更新）
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衛福部12日邀集醫療相關工會團體代表舉行定期意見交流會議，台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇（右）會後受訪表示，會中主要達成3大共識，包括將針對護理師跨科支援、颱風天出勤、落實給付等訂定明確指引及制度。中央社記者沈佩瑤攝 114年3月12日
衛福部12日邀集醫療相關工會團體代表舉行定期意見交流會議，台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇（右）會後受訪表示，會中主要達成3大共識，包括將針對護理師跨科支援、颱風天出勤、落實給付等訂定明確指引及制度。中央社記者沈佩瑤攝 114年3月12日
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）近日急診壅塞再掀護理人力不足等待解難題，衛生福利部長邱泰源今天與醫療相關工會代表開會，裁示將針對護理師跨科支援、颱風天出勤、落實給付等訂定明確指引及制度。

醫護勞動環境血汗，護理人員與急重症醫師因工作苦勞、醫療糾紛高風險等大環境因素出走，衛福部今天邀集相關工會團體代表，召開定期意見交流會議，歷時近2小時結束。

邱泰源因有其他行程提前離開，看到大批守候媒體時僅說：「氣氛很好，取得很多共識。」將由衛福部次長林靜儀對外說明。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇會後接受媒體聯訪表示，會中欣見邱泰源展現出魄力，開誠布公強調面對醫療險峻環境，衛福部應該要大破大立措施。

會中主要達成3大共識，趙麟宇說明，首先是有關護理師跨科支援問題，不定期的跨科支援，比方說兒科調到精神科等不相干科系，造成護理師工作壓力、增加離職意願，邱泰源會中裁示盡快整合跨科支援指引，創造友善環境，不要讓護理人員再無故被調動，保障勞動權益。

第2項則是健保若增加護理費用給付，工會質疑如何落實。趙麟宇說，無論健保署代表、邱泰源都做出解釋，希望政策上能引導醫院制度讓給付越來越透明，讓護理師專業獲得應有保障。

最後是工會提出颱風天出勤指引建議版本。趙麟宇說，醫事司乾脆接受並承諾作為參考，工會跟衛福部預定3個月後會再召開協調會。

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台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩強調，例如健保護理費原本應該要專款專用，過去卻遭醫院以其他名目濫用，像拿去買護理人員的衣服、推車等，衛福部除了一直灑錢，也要考量錢用到哪裡去，是否達到預計目標，並給予處罰，包括跨科指引在內，相信在這一次急診壅塞事件之後，衛福部會很快訂出相關規定，「部長今天很有魄力，未來也能這樣有魄力就更好。」

林靜儀表示，相關的共識及建議，衛福部都會帶回研議並列管，感謝工會體諒，知道政策要真正落實需要時間，有一些正開始規劃、有些已規劃一陣子，將儘快在妥適時間優先實施。（編輯：陳政偉）1140312

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