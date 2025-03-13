加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
首頁 / 生活

花粉加睫毛膏釀眼睛過敏 醫教稀釋嬰兒洗髮精清洗

2025/3/13 12:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北13日電）化妝品專櫃櫃姐對花粉過敏，經過公園都要戴護目鏡和口罩，但眼睛仍發癢、發紅。醫師提醒，除了花粉過敏，也要注意睫毛膏阻塞毛囊，可以用水稀釋嬰兒洗髮精，清潔睫毛根部改善。

3月是春暖花開的時節，櫃姐阿美（化名）工作的百貨公司附近就有花團錦簇的公園，對花粉過敏的她，上班經過公園，口罩、護目鏡都戴緊緊。沒想到上班不到1個月，她的眼睛就不斷發癢，還有顧客向她反映，怎麼眼睛那麼紅，才驚覺已影響工作，請假就醫。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛今天透過新聞稿表示，近日門診發現，因為眼睛過敏前來就醫的民眾當中，有不少是年輕打扮入時的女性；許多個案不只對花粉過敏，也因為刷睫毛膏導致眼睛發癢，雙重過敏源襲擊下，眼睛紅得像小白兔，結膜更腫到像龍眼肉。

過敏性結膜炎怎麼辦，許粹剛說，對付花粉與彩妝，可以清水清洗、並透過冰敷緩解不適。若有細菌感染，應使用抗生素和輕微類固醇，必要時可考慮口服抗生素。同時，保持眼部清潔非常重要，可以1比1的比率，用水稀釋嬰兒洗髮精，清洗睫毛根部，一天清潔一、兩次，以改善毛囊口的阻塞。

許粹剛說明，季節性過敏性結膜炎的主要過敏原為植物花粉，通常在特定季節發作，建議患者在花季減少外出，並採取防護措施，如戴口罩和眼鏡；常年性過敏性結膜炎則與塵蟎、灰塵等非季節性的過敏原有關，需做好居家護理，以遠離過敏原。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

習慣使用眼部彩妝品者，許粹剛提醒，除了注意彩妝品的成分，上妝的過程也要留意，刷睫毛膏時勿碰觸到根部皮膚，要避免睫毛膏掉進眼睛。若眼妝品不慎進入眼中，請先閉上眼睛讓眼淚將異物自然流出，或點眼藥水沖洗，如果仍無法改善，則應立即就醫。

卸除眼妝，許粹剛提醒，務必要徹底，否則殘餘化妝品可能會阻塞眼瞼板腺體開口，導致眼瞼發炎、針眼，或過敏性結膜炎。最好使用不致粉刺性卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20到30秒，待彩妝溶解，再以畫圈方式卸妝，並重複數次直到清除乾淨。（編輯：李亨山）1140313

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：