花粉加睫毛膏釀眼睛過敏 醫教稀釋嬰兒洗髮精清洗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北13日電）化妝品專櫃櫃姐對花粉過敏，經過公園都要戴護目鏡和口罩，但眼睛仍發癢、發紅。醫師提醒，除了花粉過敏，也要注意睫毛膏阻塞毛囊，可以用水稀釋嬰兒洗髮精，清潔睫毛根部改善。

3月是春暖花開的時節，櫃姐阿美（化名）工作的百貨公司附近就有花團錦簇的公園，對花粉過敏的她，上班經過公園，口罩、護目鏡都戴緊緊。沒想到上班不到1個月，她的眼睛就不斷發癢，還有顧客向她反映，怎麼眼睛那麼紅，才驚覺已影響工作，請假就醫。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛今天透過新聞稿表示，近日門診發現，因為眼睛過敏前來就醫的民眾當中，有不少是年輕打扮入時的女性；許多個案不只對花粉過敏，也因為刷睫毛膏導致眼睛發癢，雙重過敏源襲擊下，眼睛紅得像小白兔，結膜更腫到像龍眼肉。

過敏性結膜炎怎麼辦，許粹剛說，對付花粉與彩妝，可以清水清洗、並透過冰敷緩解不適。若有細菌感染，應使用抗生素和輕微類固醇，必要時可考慮口服抗生素。同時，保持眼部清潔非常重要，可以1比1的比率，用水稀釋嬰兒洗髮精，清洗睫毛根部，一天清潔一、兩次，以改善毛囊口的阻塞。

許粹剛說明，季節性過敏性結膜炎的主要過敏原為植物花粉，通常在特定季節發作，建議患者在花季減少外出，並採取防護措施，如戴口罩和眼鏡；常年性過敏性結膜炎則與塵蟎、灰塵等非季節性的過敏原有關，需做好居家護理，以遠離過敏原。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

習慣使用眼部彩妝品者，許粹剛提醒，除了注意彩妝品的成分，上妝的過程也要留意，刷睫毛膏時勿碰觸到根部皮膚，要避免睫毛膏掉進眼睛。若眼妝品不慎進入眼中，請先閉上眼睛讓眼淚將異物自然流出，或點眼藥水沖洗，如果仍無法改善，則應立即就醫。

卸除眼妝，許粹剛提醒，務必要徹底，否則殘餘化妝品可能會阻塞眼瞼板腺體開口，導致眼瞼發炎、針眼，或過敏性結膜炎。最好使用不致粉刺性卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20到30秒，待彩妝溶解，再以畫圈方式卸妝，並重複數次直到清除乾淨。（編輯：李亨山）1140313