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立委疑狼師解聘後還教學 戲曲學院：教師私自活動

2025/3/13 20:35
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（中央社記者陳至中台北13日電）民進黨立委與人本教育基金會今天指出，李姓狼師遭台灣戲曲學院解聘後，卻仍邀學生到住處排練。戲曲學院校方表示，是教師私自活動，事後得知已加強防範，並對全校師生加強宣導。

人本教育基金會執行長馮喬蘭今天與民主進步黨籍立委范雲、郭昱晴、陳培瑜以及表演藝術聯盟秘書長廖舒寧在立法院召開記者會，質疑李菄峻（原名李文勳）性侵學生案曝光後，於民國113年3月遭戲曲學院解聘，卻在客家電視台的節目編排中，讓學生到他的住處排練。

戲曲學院今天稍晚發布聲明指出，李菄峻因涉及性別事件，嚴重危害學生身心及校譽，已解聘並終身不得聘任。然而李菄峻仍活躍於業界，私自或間接透過離校專兼任教師及畢業校友，以匿名、隱匿實情等方式，招攬或讓學生參與相關活動。

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戲曲學院對上述情形「深感遺憾與痛心」並解釋，校方雖事先未知情，但得知後已立即嚴肅處理。學校有責任保護學生免於任何可能的危害，將持續加強宣導力度，提醒各部級學生，以及現職專兼任教職員工，對具有危險或爭議的人士及工作邀演應有所警覺，應避免接觸並立即通報校方。

戲曲學院並呼籲各界，正視並共同防範涉犯性別事件的不適任教師，避免他們透過任何形式的活動接觸學生，造成無辜學子身心受到傷害。（編輯：陳政偉）1140313

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李菄峻
學生遭師性侵還被迫道歉 監院糾正教育部及戲曲學院
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