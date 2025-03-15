台大系統3校聯手辦博覽會 向高中生介紹大學生活

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（中央社記者陳至中台北15日電）國立台灣大學系統3校（台大、台師大、台科大）今天配合杜鵑花節，聯合在台大校園內舉辦學系博覽會，向高中學生、家長介紹大學的資源和校園生活魅力。

學系博覽會於今天、明天在台大綜合體育館1樓及3樓登場，即便台北下了一整天的大雨，仍吸引不少學子到場。同時在戶外場地，也舉辦了學生社團博覽會，展示學生多元才藝與廣泛興趣。

台大校長陳文章表示，杜鵑花節自民國86年舉辦至今，是許多高中生們共同參與的活動與回憶。台師大、台科大於去年首度加入，獲得廣泛好評，讓參與的學子能一窺台灣高教的樣貌。

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陳文章表示，就讀「國立台灣大學系統」的學子能相互選課，十分便利。而台大與台師大現在都有未來大學制度，開設不同的領域專長課程，學生甚至可自行提案，更有彈性地進行跨領域學習。

台大指出，無法到場的學子，也可運用虛擬實境技術參觀線上學系博覽會，民眾與校友也能透過網站，欣賞校園杜鵑花盛開景緻。相關資訊可參考台大杜鵑花節網站。（編輯：陳政偉）1140315