台科大攜工研院開發服務平台 助企業健檢供應鏈

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（中央社記者許秩維台北17日電）台科大管理學院院長曹譽鐘與工研院合作開發「供應鏈韌性提升體檢服務平台」，可對供應鏈與生產、管理決策等進行健康檢查，已逾百家企業參與，未來還將結合AI優化評估模型。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，「供應鏈韌性提升體檢服務平台」核心為曹譽鐘提出的供應鏈韌性評估架構，透過問卷調查對企業進行供應鏈韌性不同維度的全面評估，經由平台的健康檢查，企業可掌握自身數位、分析、決策、合作、永續等5大能力於產業中的表現排名，透過數據量化方式，強化供應鏈的穩定性與競爭力。

曹譽鐘分享，供應鏈韌性與智慧物流管理評估表建置是相當超前的評估指標，可擴及各產業，幫助企業做供應鏈與生產、管理決策的健康檢查，未來還將結合AI技術進一步優化評估模型，幫助企業精準掌握5大能力的表現及提升供應鏈韌性。

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除了「供應鏈韌性提升體檢服務平台」的廠外應用，曹譽鐘表示，廠內應用包含針對機械手臂如何解決大小不同的紙箱堆疊問題、優化物流倉儲中的棧板使用效率等，解決傳統設備只能處理大小相同物件的限制，還能考量重心與材積等複雜因素，達到物流倉儲作業的最佳與智動化。

擔任台科大人工智慧營運管理研究中心主任的曹譽鐘也提到，產學合作的核心價值在於找到真正影響產業的關鍵問題，需要長期經驗累積，未來期望在智慧製造與物流及人工智慧應用上繼續突破，並結合聯合國永續發展目標（SDGs），加強供應鏈韌性提升體檢服務平台的永續發展評估細節，進一步擴大學術與實務的影響力。（編輯：李亨山）1140317