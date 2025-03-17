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長榮航攜手澳航 3/30起共用班號聯營

2025/3/17 12:40
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（中央社記者余曉涵台北17日電）長榮航空今天宣布，從30日起與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運的桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運的桃園、台中、高雄往返澳門航線。

長榮航空今天發布新聞稿表示，3月30日起，與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運的桃園、台中、高雄往返澳門航線，這次合作將大幅提升台澳航班選擇彈性，還能讓旅客更輕鬆銜接澳門航空往中國境內的其他航點。

長榮航空首席副總經理廖至維表示，深知旅客對於航班選擇和便捷性的需求不斷增加，與澳門航空的共用班號聯營合作，不僅是2家航空公司在營運層面的合作，更是對旅客承諾的具體實踐，透過這次合作，旅客能更輕鬆往返兩地，除增加來往港澳珠圳間的彈性，亦可提升銜接中國境內航點的便利性。

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澳門航空副總經理張允表示，非常高興與長榮航空達成代碼共享合作。這不僅會豐富澳門航空的服務產品，還能為旅客往來澳門提供更多的選擇和方便，隨著市場需求的逐漸回升，這一合作無疑將為兩家航空公司帶來更大的市場機遇，並進一步提升澳門機場對外的通達性。

長榮航空目前每週營運桃園、高雄往返澳門達21班，而澳門航空每週約42班往返桃園、台中、高雄與澳門，透過此次共用班號合作，雙方提供市場上超過7成的台澳航班，滿足旅客往返香港、澳門、珠海、深圳等粵港澳大灣區的需求。（編輯：李亨山）1140317

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