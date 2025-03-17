屏東枋山驗出鼬獾狂犬病陽性 加開場次施打疫苗

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣枋山鄉死亡鼬獾檢驗出狂犬病陽性，這是今年恆春半島第2例，縣府28日加開犬貓疫苗注射場次，4月在獅子鄉加設14場，呼籲飼主攜犬貓前往接種。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，在枋山鄉內獅火車站發現死亡鼬獾，12日檢驗出狂犬病陽性，這是枋山鄉首次驗出野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第2例。

動物防疫所指出，將於28日上午10時30分至中午12時於獅子鄉內獅聚會所、下午1時30分至3時於枋山鄉嘉和福德宮免費施打犬貓狂犬病疫苗。除內獅車站周邊區域緊急加場外，並於4月初開始在獅子鄉巡迴施打免費狂犬病疫苗，共14場，場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢。

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動物防疫所表示，屏東縣累計共13個鄉鎮為狂犬病疫區，近年野生動物狂犬病疫情持續發生，若民眾發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，要通報動物防疫所送驗。

動物防疫所強調，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，民眾要遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病。未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者，將依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140317