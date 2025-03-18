繁星推薦醫學系篩選結果 316人次過第1關

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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年大學繁星推薦今天公告第8類學群第1階段篩選結果，11校醫學系提供198個名額，有633人次報名，最後316人次通過篩選，通過篩選的考生仍須參加第2階段甄試。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，114學年大學繁星推薦招生管道有65校、1712個學系參加招生，提供1萬5689個名額；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選會表示，114學年繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）提供234個名額，報名人數共計718人，比113學年增加64人。

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根據甄選會資料顯示，11校醫學系共提供198個名額，有633人次報名，316人次通過第1階段篩選；7校牙醫系提供36個名額，230人次報名，66人次通過第1階段篩選；另外，馬偕醫學院醫學系提供1個原住民外加名額，有1人報名，預計甄試3人，但無人通過篩選。

甄選會提醒，繁星推薦第8類學群通過篩選的考生，仍須參加第2階段指定項目甄試，由於錄取結果未定，考生仍可報名114學年大學申請入學招生，但通過繁星醫學系篩選的考生，不得報名同所大學的醫學系，通過繁星牙醫系篩選的考生，不得報名同所大學的牙醫系。（編輯：李亨山）1140318