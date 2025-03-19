奇美醫院設運動強化中心 避免患者不當運動二次傷害

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）奇美醫院「運動強化中心」今天啟用，整合醫療與運動專業，針對門診、住院、術後等患者提供運動指導及團體課程，量身打造運動訓練計畫，避免不當運動造成二次傷害。

奇美醫院運動強化中心主任、骨科部主治醫師黃建榮接受媒體聯訪表示，不少民眾在住院、手術或慢性病獲得控制後想恢復運動，但擔心運動方式不當會造成二次傷害，這也是許多臨床醫師及醫療人員常遇到的挑戰。

黃建榮表示，現行健保體制下，醫師在診間時間有限，難以充分進行生活型態及運動衛教，醫療人員也缺乏充裕時間給予完整運動指導建議，院方為此成立運動強化中心，有別於坊間健身房，針對門診及住院後復原中族群，依個案需求量身打造運動計畫。

他說，運動強化中心結合家庭醫學部、骨科部、復健部、健康管理中心及代謝減重中心等單位資源，採跨團隊合作模式，透過專業評估將個案轉銜到運動強化中心，經3D攝影體態分析儀等儀器檢測，透過科學依據規劃運動課程，也讓個案更清楚掌握自身運動目標及方法。

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黃建榮指出，包括肌少衰弱、癌症治療後、脊椎傷後術後復健、代謝症候群疾病控制及減重等個案，可由醫療團隊視狀況穩定程度轉銜運動，再藉由運動專家個人化指導，協助個案達成增肌減脂或強化體能目標。

他說，運動強化中心並設計多元團體課程，包括肩頸痠痛及下背痛皮拉提斯班、樂齡增肌增能班、癌友嬋柔班等，透過醫療與運動結合，協助患者從疾病復原轉銜到運動生活，並提供安全、有效運動解決方案，打造更高品質健康生活。（編輯：陳仁華）1140319