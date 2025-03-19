台北區小總額未列保障罕病 石崇良：專款預算

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）台灣各地陸續實施醫院小總額制，台北區預計4月起上路，外界擔憂未明列保障罕病，健保署長石崇良說，罕藥屬於專款預算，不受醫院總額分配影響，若監測到不當轉診將嚴格處分。

衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，也就是俗稱醫院個別總額或小總額制度，固定各醫院額度，當服務爆量就會稀釋點值，若服務量仍居高不下，院方門診勢必減少，民眾擔心掛號變難，或出現醫療人球。

台北區醫院個別總額制度拍板保障項目，包括各式急重症治療共計22項，但未見罕見疾病，引發病友團體擔心。石崇良今天出席乳癌新藥給付記者會，被問到新制保障罕見疾病患者就醫權益機制與配套，他說，罕疾患者無須擔心，雖罕病用藥的價格較高，但是屬於專項預算。

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石崇良說，罕病並不列入醫院的個別總額分配，而是一般服務項目中。罕見疾病患者與癌症病人等重大傷病患者一樣，通常會在醫學中心就醫，屬於「剛性需求」，受點值保障，並且會嚴格監控轉診情況，避免醫療延誤。如發生醫療延誤，將嚴格處分，確保罕病患者就醫權益。

衛福部長邱泰源日前曾在台灣龐貝氏症病友感恩會提到，今年健保總額編列專款新台幣108億元專門用於罕見病藥物，另增編公務預算20億元，確保病友治療不受影響。醫院應合理分配資源，保護罕病病友權益，若醫院在收治急重難罕患者方面表現優異，將會給予獎勵。（編輯：陳政偉）1140319