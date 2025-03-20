馬偕醫學院8月更名醫學大學 全台首設再生醫學系

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（中央社記者許秩維台北20日電）創校16年的馬偕醫學院近日獲教育部核定，自114學年（今年8月）起改名為馬偕醫學大學，校內有全國首個再生醫學系和北台灣唯一的視光系，盼培育具多元視野的醫療人才。

馬偕醫學院今天發布新聞稿指出，學校自2009年於北海岸創校至今已16年，為提升學校競爭力及擴大社會影響力，在董事會同意與支持下，於2023年11月成立改名推動委員會後展開相關推動作業，2024年1月向教育部提出申請，今年3月17日收到教育部來函，核定此改名案。

馬偕醫學院校長李居仁表示，教育部核定學校自114學年（今年8月1日起）起，正式改名為「馬偕學校財團法人馬偕醫學大學」，近年來學校積極發展老化與再生醫學領域，成立全國首個以再生醫學為核心的醫學檢驗暨再生醫學系，以及北台灣唯一的視光學系，學校原本就具備大學體制，更名後更符合教職員生與社會期待。

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李居仁提到，學校除了積極發展老化與再生醫學領域外，也建置符合業界標準的人體細胞組織優良操作暨教學示範實驗室，馬偕致力於培育具備再生醫學專業的學生，為業界補上現階段急需的高端人才，成為台灣高教界在再生醫學的引領者。

因應迎接AI時代挑戰，馬偕醫學院指出，未來10年職業生態將快速變化，下個世代的人才更需要具備跨領域的學習力；馬偕已成立多個跨領域學分學程與特色課程，伴隨近年來護理系與聽語系增班、視光系與醫學檢驗與再生醫學系的成立，擴大跨領域課程維度，盼培育具備多元視野的醫療專業人才。（編輯：管中維）1140320