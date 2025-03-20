圓山大飯店首度聯手知名酒吧 台灣味調酒展創意

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）圓山大飯店追求創新，2022年底在東密道開設「覓到酒吧」，外界稱讚具巧思，今年再攜手知名酒吧Bar Mood，推出以台灣在地酒款為基底，喝得到台灣味的創意調酒。

圓山大飯店首次攜手亞洲50大國際知名酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」共同聯名打造全新的「覓到by吧沐」酒吧（Meet by Bar Mood），今天下午舉辦開幕記者會。

圓山大飯店董事長葉菊蘭說，圓山是國家的飯店與門面，要從傳統中轉型，並與年輕世代及國際接軌，並以愈在地愈國際方式，吸引更多國內外旅客，透過探索富含歷史意涵的在地酒，引領賓客體驗獨具台灣文化的味覺盛宴。

葉菊蘭說，新形態的覓到酒吧，透過精湛調酒工藝，揉合台灣在地酒材與西方調酒藝術，創造東西方文化交融，呈現國際性、台灣在地唯一的調和風味，讓旅客體驗圓山歷史、文化與調酒藝術的獨特創新與多元融合。

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葉菊蘭說，透過與國際知名酒吧的次聯名，將台灣本土酒與國際調酒藝術結合，更能呈現出富有在地特色且具有全球視野的台灣新調酒。

圓山大飯店與Bar Mood聯手多款有台灣味的調酒，以玉山凍頂白蘭地、玉泉紹興酒與紅葡萄酒、58度金門高粱、竹葉青等作為基酒，更有鹿茸、蟲草、參茸、五加皮調味的香甜酒，苦艾酒及隱藏風味酒。（編輯：陳政偉）1140320

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圓山大飯店攜手知名酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」，聯名打造「覓到By吧沐」酒吧（Meet by Bar Mood），20日在台北圓山大飯店舉行開幕記者會，圓山飯店董事長葉菊蘭（中）與吧沐創辦人吳盈憲（左）揭牌後合影。中央社記者徐肇昌攝 114年3月20日

圓山大飯店攜手知名酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」共同打造的「覓到by吧沐」酒吧20日開幕，盼讓民眾體驗圓山歷史、文化與調酒藝術的創新融合。中央社記者徐肇昌攝 114年3月20日

圓山大飯店與知名酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」強強聯手，共同打造「覓到by吧沐」酒吧，20日在台北圓山大飯店開幕，圓山飯店董事長葉菊蘭（中）、總經理方遠懷（右）與吧沐創辦人吳盈憲（Nick Wu）（左）在吧台前舉杯合影。中央社記者徐肇昌攝 114年3月20日