南迴草埔森永隧道防災演練 3/25北上車道封4小時

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）南迴公路草埔森永隧道25日晚上防災演練，安朔高架橋和隧道北上線雙車道從晚上6時30分至10時30分封閉，車輛可改走台9戊線。

公路局南區養護工程分局大武工務段長陳永銘今天告訴中央社記者，安朔交控中心訂於25日辦理台9線（南迴公路）草埔森永隧道例行防救災演練，強化救援單位聯合救災緊急應變能力與提升交控中心、自衛消防編組及事故處理小組與聯防單位間救災默契。

因救災人員及車輛會在隧道內操演，將管制北上線雙車道，管制時間從25日晚上6時30分至10時30分止，預計4小時。

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管制路段從安朔高架橋和整個隧道的北上線雙車道（台9線北上線437K+600至426K+600）。

陳永銘表示，因演練期間草埔森永隧道北上線雙車道管制車輛禁止進入，屆時由屏東往台東方向的民眾請改道至台9戊線，並請配合現場交通管制及指揮，造成不便，敬請見諒。（編輯：方沛清）1140322